Geniální myšlenka? Mova Pilot 70 nechá vysavač přeletět do dalšího patra

- Úklid ve velkých budovách je pro Mova Pilot 70 hračka
- Dron totiž jednoduše robotický vysavač vynese do patra, či v případě potřeby snese dolů
- Cena a dostupnost je prozatím tajemstvím
Úklid umí být někdy pořádná otrava, obzvláště v případě, kdy toho máme až nad hlavu. Není proto od věci si na pomoc přizvat nějakého toho pomocníka, ideálně robotického charakteru. Těch má společnosti Mova, která své produkty prodává už nějaký ten pátek také na českém trhu, v zásobě celou řadu. Na největší veletrh spotřební elektroniky na světě, CES v Las Vegas, nicméně přivezla i novinku, kterou rozhodně jen tak nepřehlédnete.
Úklidový dron pro náročnou práci
Onou vychytávkou je Mova Pilot 70, což sama společnost označuje za „milník v robotické mobilitě a inteligentním úklidu“. Létající modul slouží jako robotický úklidový dron, který uvnitř domu vynese robotický vysavač do vyšších pater a místností. Vysokou stabilitu modelu Pilot 70 zajišťují pokročilé technologie, například pohonný systém je vybaven čtyřosou jednotkou se čtyřmi vrtulemi, která je navržena tak, aby poskytovala co možná nejvyšší nosnost a stabilitu.
China's Mova is showcasing its first flying cleaning robot, the Pilot 70, at the #CES2026 which kicked off today. The drone-like system can fly to high-up, hard-to-reach places such as the second floor of villas, balconies and glass-topped sunrooms that ordinary cleaning robots… pic.twitter.com/p3CMhsDakl
— Yicai 第一财经 (@yicaichina) January 6, 2026
Ve spojení s vrtulemi s relativně nízkým odporem systém plynule pohání modul, adaptivní tlumicí technologie omezuje vibrace při vzletu a přistání na 2 mm². Integrované šestisměrné senzory pro vyhýbání se překážkám navíc poskytují přesnost letu ±1,97″², což umožňuje přesný a bezkolizní provoz i na složitých schodištích. Ačkoli tedy samotný dron nic moc neuklidí, možnost automaticky vynášet a snášet robotické vysavače se v určitých situacích může hodit.
I když jste si možná nikdy nepomysleli, že byste pro úklid vaší domácnosti potřebovali něco takového, jako je úklidový dron Mova Pilot 70, je pravdou, že především pro úklid ve firemním prostředí či ve veřejných budovách by tento produkt mohl výrazně ušetřit z dlouhodobého hlediska náklady na úklid, což by nejedna firma či instituce jistě ocenila. Pokud jde o cenu a také dostupnost, tyto informace prozatím neznáme, avšak je poměrně pravděpodobné, že se úklidový dron Mova Pilot 70 objeví také na našem trhu.