Geniální česká hra Chuchel zbořila světové žebříčky. Teď je zdarma na Epic Games Store

Epic Games rozdává další skvělou českou adventuru od studia Amanita Design

Tentokrát na hráče čeká koule chlupů Chuchel

Na vyzvednutí máte čas až do 1. května

Nový týden, nová nabídka od Epic Games Store. Hráči už jsou zvyklí na to, že několikrát do měsíce tato platforma rozdává hry zdarma. V uplynulých dnech jste si mohli přidat balíček do hry Firestone: Online Idle RPG a také českou point-and-click adventuru s názvem Botanicula. Na té pracovali vývojáři z Amanita Design. Co na hráče čeká od dnešního dne, tedy 24. dubna?

Chuchel

Amanita Design podruhé. Tito čeští vývojáři mají na svém kontě kromě Botaniculy také sympatickou kouli chlupů se jménem Chuchel. Jeho úkol je poměrně jednoduchý – sníst třešeň. V tom mu budou bránit jak nepřátelé, tak různé překážky a hádanky.

Hra vyšla 7. března 2018. Vydání ale provázely určité kontroverze. Původní barva Chuchela totiž byla černá. Po zpětné vazbě, že by to mohlo připomínat tzv. blackface, se vývojáři rozhodli, že jeho barvu změní na oranžovou.

Jinak se ale hře vůbec nevede špatně a ve světě dosáhla skvělého úspěchu a velké popularity. Svědčí o tom i průměrné skóre na platformě Metacritic, kde hra dosahuje na slušných 81 procent.

Balíček do The Albion Online

Stejně jako minulý týden, i nyní si hráči mohou vyzvednout balíček do hry, která je standardně zdarma. The Albion Online je středověké MMORPG, ve kterém se utkáte jak proti příšerám, tak ostatním hráčům. Pokud se v tento čas přihlásíte do hry, dostanete následující předměty.

Třídenní Premium účet

Knight Adventurer Vanity balíček

Mistbison Mount skin

250 Learning Points

350 Community Tokens

10 Dept’s Focus Restoration Potions

10 Dept’s Tomes of Insight

Celá nabídka platí od 24. dubna do 1. května. Poté budou k mání zase jiné tituly, o kterých vás samozřejmě budeme informovat.

Autor článku Adam Král