Právě teď zdarma na Epic Games Store: česká Botanicula a Firestone Online Idle RPG

Přidejte si do knihovny hru od českých tvůrců na Epic Games

Jednou z nabízených her je český projekt Botanicula

Druhou možností je balíček pro Firestone: Online Idle RPG

Hráči milují slevy na jejich oblíbené tituly. Ještě přívětivější ale je, pokud jsou tituly zvučných jmen k dispozici zdarma. Platformy jako Steam nebo Ubisoft Connect ročně nabízí pár možností, kdy si můžete do své knihovny přidat titul a nestojí vás vůbec nic. Absolutním králem v této oblasti je Epic Games Store, který už od roku 2018, kdy byl založen, rozdal desítky her.

Hráči si tak zvykli na to, že každý týden až dva se nabídka v internetovém obchodě obmění a oni si mohou vyzvednout další kousek do své knihovny. Co na fanoušky čeká od 17. dubna?

Botanicula

Botanicula je point-and-click adventurou od českých vývojářů z Amanita Design. Jejich adventury s nezaměnitelnou grafickou stylizací učarovaly spoustě hráčů nejen u nás, ale také v zahraničí. Ať už jde o dobrodružství robota ze hry Machinarium, oranžové chlupaté koule v titulu Chuchel, či party lesních přátel z Botaniculy, vždy se jedná o unikátní zážitek.

Ve hře sledujeme příběh pěti brouků, jejichž domovský strom byl napaden parazity. V jejich kůži tak budete hlavně prozkoumávat, řešit různé rébusy a sbírat předměty potřebné pro odstranění překážek. Každý hrdina má své unikátní schopnosti a hodí se na něco jiného.

Hra vyšla 19. dubna 2012 a ve stejném roce vyhrála cenu Nejlepší evropská adventura na European Games Award. Uživatelé Redditu jsou z hry nadšení a kvitují, že Epic rozdává i starší tituly. Na serveru Metacritic Botanicula drží skóre 82 bodů ze 100

Firestone: Online Idle RPG

Druhá nabídka některé hráče nepotěšila. V tomto případě se nejedná o hru zdarma – Firestone: Online Idle RPG je free-to-play na všech platformách. Hráči, kteří se do hry přihlásí skrz Epic Games Store, dostanou následující odměny.

Exkluzivní skin „The legendary hoplite“ pro hrdinu Borise

2 avatary pro herní profil

10 obyčejných truhel – každá obsahuje alespoň 1 kus vybavení pro hrdinu

5 neobyčejných truhel – každá obsahuje alespoň 1 neobyčejné vybavení

10 dřevěných truhel – každá obsahuje alespoň 1 kus hrdinových šperků

5 železných truhel – každá obsahuje alespoň 1 neobyčejný šperk

360 jednotek podivného prachu pro výcvik Strážců nebo provádění experimentů

50 svitků pro zlepšení statistik v boji

35 herních žetonů pro zkoušení štěstí v Krčmě

5 prestižních žetonů k provedení EPICKÉ prestiže

200 drahokamů

Nejedná se přitom o žádnou novinku. Podobná nabídka přišla už minulý rok v květnu, kdy se hráči dočkali dalšího balíčku zdarma pro tuto hru.

Jak s vámi současná nabídka rezonuje? Botaniculu a balíček pro Firestone Online Idle RPG si můžete vyzvednout od 17. dubna. Na vyzvednutí máte přesně týden, pak dorazí jiné hry.

Autor článku Adam Král