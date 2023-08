Generálové, vzhůru do boje! Steam zahájil obří výprodej strategických her

Steam si pro fanoušky strategií přichystal slevovou akci Festival taktizování

Za výhodnou cenu můžete nakoupit kupříkladu Age of Empires IV nebo Civilization VI

Strategie ve slevě můžete nakupovat až do 4. září do 19:00

Léto se pomalu chýlí ke konci a herní obchod Steam se rozhodl, že vám poslední prázdninové dny zpříjemní celou plejádou zajímavých slev, které se ovšem zaměřují především na herní tituly spadající do strategického žánru. Ať už si libujete v řízení malých taktických skupin, velkých armád, nebo dokonce celých států, na Steamu aktuálně najdete řadu her, které vaši touhu jistě spolehlivě uspokojí. Co ze slevového šílenství stojí za vaši pozornost?

Legendy strategického žánru i méně známé skvosty

Největší pozornost na sebe bezesporu strhnou strategie švédské firmy Paradox Interactive, které svou propracovaností patří na špičku žánru. Minout byste rozhodně neměli kupříkladu Crusader Kings III, která je k dispozici za cenu 35 eur (cca 842 Kč), Europa Universalis IV za cenu 16 eur (cca 385 Kč), Hearts of Iron IV za cenu 12 eur (cca 290 Kč) nebo Stellaris taktéž za 12 eur (cca 290 Kč). Strategie od Paradoxu jsou pochopitelně poloviční bez dodatečných rozšíření, z nichž většina je naštěstí také ve slevě, takže i v tomto ohledu nějakou tu kačku ušetříte.

Slevy se nevyhnuly ani legendám žánru. Doporučit můžeme například Sid Meier’s Civilization VI za pouhých 6 eur (cca 150 Kč), Anno 1800 za cenu 15 eur (cca 360 Kč), Age of Empires IV: Anniversary Edition za 20 eur (cca 480 Kč), Age of Empires II: Definitive Edition za 5 eur (cca 120 Kč), Heroes of Might & Magic III – HD Edition za cenu 3,74 eur (cca 90 Kč), Might & Magic Heroes VII za 10 eur (cca 240 Kč) nebo Age of Mythology: Extended Edition za příjemnou cenu 9,51 eur (cca 230 Kč).

Za zajímavou cenu najdete ale také menší strategické tituly či ty, o jejichž vytvoření se postaraly nezávislé vývojářské týmy. Právě slevová akce je skvělou příležitostí k tomu, vyzkoušet i něco nového. Doporučit můžeme například Dune: Spice Wars za cenu 24 eur (cca 580 Kč), Farthest Frontier za 24,64 eur (cca 600 Kč), českou hru Project Hospital za cenu 12,49 eur (cca 300 Kč), Timberborn za 19,6 eur (cca 470 Kč) nebo Inkulinati za cenu 15 eur (cca 360 Kč). Všechny slevy najdete na oficiálních stránkách platformy Steam, případně v desktopovém klientu. Jaké slevy zaujaly nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů.