Stratégové mají žně. Age of Empires II a IV míří na Xbox, Mythology dostane remaster

Žánr realtimových strategií v posledních letech nezažívá zrovna nejlepší období. Z dříve prominentního žánru se stala okrajová záležitost. Spásou pro všechny amatérské stratégy je Microsoft, který nezanevřel na svou sérii Age of Empires. Ta se v loňském roce dočkala čtvrtého pokračování a také zdařilého remasteru druhého dílu. Po PC nyní přichází na řadu Xbox.

Age of Empires is Coming to Xbox Consoles

Watch this video on YouTube

Konzolisté si strategií obecně moc neužijí, především kvůli rozšířenému mýtu, že na gamepadu se komplexnější hry tohoto žánru hrají obtížně. Microsoft je naštěstí jiného názoru a v příštím roce se majitelé Xboxu dočkají nejen Age of Empires IV, ale také definitivní edice Age of Empires II, obou samozřejmě také v rámci předplatného Game Pass.

Gods will return. Heroes will rise. Legends will battle. Age of Mythology: Retold is coming. Bringing the Definitive Edition treatment to Age of Mythology, the game will feature beautiful graphics, updated gameplay and more. Stay tuned… #AoE25 ⚡🔱 pic.twitter.com/bLjRLEUz1I — Age of Mythology (@Ageofmyth) October 25, 2022

Chybět nebude ani cross-play multiplayer s PC hráči či plná podpora myši a klávesnice, pokud by přeci jen gamepad nebyl někomu po chuti. Age of Empires II: Definitive Edition dorazí na konzole s písmenem X ve znaku 31. ledna 2023. Pokračování Age of Empires IV tam zamíří v témže roce, avšak přesné datum vydání firma z Redmondu nesdělila.

To ale není vše. Společně s příchodem dvojice Age of Empires na své konzole oznámil Microsoft také práce na spin-offu Age of Mythology. Ten dostane remaster s podtitulem Retold, který by měl vylepšit nejen grafickou stránku, ale také oprášit některé herní mechaniky, které by dnes už neobstály. Kdy se Age of Mythology: Retold dočkáme, bohužel nebylo prozrazeno, ale prý to bude „již brzy“, zaznělo z oficiálních míst.