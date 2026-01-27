Garmin propálil chystané příslušenství, potěší odpůrce chytrých hodinek

- Garminu dlouhodobě chybí v portfoliu alternativa k populárním fitness náramkům
- Podle informací ze svých kanadských webových stránek by tuto díru měl brzy zaplnit
- Dočkat bychom se měli ještě letos
Americká značka Garmin je známá především pro své chytré hodinky určené (nejen) pro náročné sportovce, ale pro pamětníky také pro své GPS navigace. Co ale může některým v portfoliu chybět je chytrý fitness náramek, který je pro řadu uživatelů oblíbenou alternativou k chytrým hodinkám. Poslední uniklé informace naznačují, že by Garmin mohl tuto mezeru ve své nabídce zaplnit.
Chytrý fitness náramek od Garminu
Podle serveru Android Authority se zdá, že společnost omylem prozradila existenci zařízení s názvem Cirqa Smart Band na svém kanadském webu. Inzerát byl mezitím stažen, ale jeden uživatel Redditu stihl pořídit screenshot. Konkrétně by se pravděpodobně mělo jednat o chytrý náramek, nejspíše konkurenta oblíbenému Xiaomi Smart Band, nicméně v tuto chvíli můžeme na základě dostupných informací jen spekulovat.
Zajímavé je, že v nabídce nebyly žádné obrázky, ale bylo v ní několik podrobností, například že náramek bude k dispozici ve dvou velikostech (S/M a L/XL) a při uvedení na trh ve dvou barvách (černá a francouzská šedá). Zařízení bude také možné dodávat do čtyř až pěti měsíců. Kromě nabídky pořídil the5krunner také screenshoty výsledků vyhledávání, z nichž vyplývá, že velikost S/M je vhodná pro obvod zápěstí 120 mm až 200 mm, zatímco velikost L/XL je vhodná pro obvod zápěstí 145 mm až 200 mm.
Krátké uvedení náramku Cirqa Smart Band na kanadských webových stránkách společnosti Garmin by mohlo naznačovat, že se brzy dočkáme jeho uvedení na trh. A podle předpokládaného termínu dodání by se mohl dostat k vám domů někdy v polovině roku a není vyloučeno, že se objeví také na českém a slovenském trhu.