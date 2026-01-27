TOPlist

Garmin propálil chystané příslušenství, potěší odpůrce chytrých hodinek

Michael Chrobok
Michael Chrobok 27. 1. 18:00
0
Chytré hodinky Garmin Venu X1
  • Garminu dlouhodobě chybí v portfoliu alternativa k populárním fitness náramkům
  • Podle informací ze svých kanadských webových stránek by tuto díru měl brzy zaplnit
  • Dočkat bychom se měli ještě letos

Americká značka Garmin je známá především pro své chytré hodinky určené (nejen) pro náročné sportovce, ale pro pamětníky také pro své GPS navigace. Co ale může některým v portfoliu chybět je chytrý fitness náramek, který je pro řadu uživatelů oblíbenou alternativou k chytrým hodinkám. Poslední uniklé informace naznačují, že by Garmin mohl tuto mezeru ve své nabídce zaplnit.

Chytrý fitness náramek od Garminu

Podle serveru Android Authority se zdá, že společnost omylem prozradila existenci zařízení s názvem Cirqa Smart Band na svém kanadském webu. Inzerát byl mezitím stažen, ale jeden uživatel Redditu stihl pořídit screenshot. Konkrétně by se pravděpodobně mělo jednat o chytrý náramek, nejspíše konkurenta oblíbenému Xiaomi Smart Band, nicméně v tuto chvíli můžeme na základě dostupných informací jen spekulovat.

Chytrý náramek od Garminu na kanadské mutaci webu
Chytrý náramek od Garminu na kanadské mutaci webu

Zajímavé je, že v nabídce nebyly žádné obrázky, ale bylo v ní několik podrobností, například že náramek bude k dispozici ve dvou velikostech (S/M a L/XL) a při uvedení na trh ve dvou barvách (černá a francouzská šedá). Zařízení bude také možné dodávat do čtyř až pěti měsíců. Kromě nabídky pořídil the5krunner také screenshoty výsledků vyhledávání, z nichž vyplývá, že velikost S/M je vhodná pro obvod zápěstí 120 mm až 200 mm, zatímco velikost L/XL je vhodná pro obvod zápěstí 145 mm až 200 mm.



Zaznamenávání jídla dorazilo do aplikace Garmin Connect



Nepřehlédněte

Garmin konečně pohlídá i váš jídelníček. Nová funkce má jedno ale…

Krátké uvedení náramku Cirqa Smart Band na kanadských webových stránkách společnosti Garmin by mohlo naznačovat, že se brzy dočkáme jeho uvedení na trh. A podle předpokládaného termínu dodání by se mohl dostat k vám domů někdy v polovině roku a není vyloučeno, že se objeví také na českém a slovenském trhu.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Motorola Edge 60 Fusion v ruce redaktora
Tuhle novinku Motorola neuhlídala: stylová Edge 70 Fusion nabídne 7 000mAh baterií
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
1
Výpadek O2
Oblíbená sleva 300 Kč na tarif u O2 v ohrožení. Nové podmínky naštvou řadu zákazníků
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 14:35
9
Daň za zdraví v mobilu: proč nositelná elektronika hrozí klimatickým kolapsem (ilustrační obrázek)
Daň za zdraví v mobilu: proč nositelná elektronika hrozí klimatickým kolapsem
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
0
Recenze Google Pixel 10 Pro (XL): maximálně povedený Android
Android 17 s „tekutým sklem“? Google do nové verze chystá výraznější rozmazání systému
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:30
6

Kapitoly článku