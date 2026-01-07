TOPlist

Garmin konečně pohlídá i váš jídelníček. Nová funkce má jedno ale…

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 1. 16:00
0
Zaznamenávání jídla dorazilo do aplikace Garmin Connect
  • Garmin přidal do své aplikace dlouho očekávanou funkci
  • Můžete si zaznamenat svůj jídelníček a sledovat jeho vliv na váš trénink
  • Novinka je bohužel součástí nedávno představeného předplatného

Pohyb a aktivní životní styl je pro člověka dobrý, nicméně pokud se k tomu nepřidá i správná strava, prakticky žádné množství pohybu vám výrazněji nepomůže. V kilokaloriích a makronutrientech se ale můžete velmi snadno ztratit a namísto pomoci v udržení zdravého životního stylu vás mohou tak akorát odradit od dalšího snažení. Aplikací, které vám s vyváženou stravou pomohou je na trhu poměrně dost, nicméně s každou další aplikací přirozeně klesá komfort běžného užívání – je zkrátka jednodušší mít vše pod jednou střechou. Toho si je vědoma také jednička v oblasti sportovních chytrých hodinek, americký Garmin.

Sledování kalorického příjmu přímo v aplikaci od Garminu

Ten nyní oznámil, že do aplikace Garmin Connect přidává funkci sledování výživy jako bonus pro uživatele s předplatným Garmin Connect Plus. Nová funkce umožňuje uživatelům „sledovat příjem kalorií a makroživin (bílkovin, tuků a sacharidů) a získávat informace od služby Active Intelligence, které jim pomohou dosáhnout jejich výživových cílů“, uvádí přímo Garmin. Konkrétní potraviny můžete vyhledávat položky v databázi, která zahrnuje balené potraviny, jídla z restaurací a regionální potraviny, stejně tak nechybí možnost skenování čárových kódů či možnost používat fotoaparát ve svém smartphonu pro snadnější rozpoznání.

Kompatibilní chytré hodinky Garmin také umožňují uživatelům zobrazit rychlý přehled o jejich výživě a sledovat jejich oblíbené a nedávno zaznamenané potraviny. Garmin nabízí denní, týdenní, měsíční a roční výživové zprávy a může vám poskytnout personalizovaná doporučení ohledně kalorií a makroživin. Informace založené na umělé inteligenci Active Intelligence vám mohou pomoci lépe pochopit, jak výživa ovlivňuje zdraví a trénink, například jak pozdní noční jídlo ovlivnilo nižší kvalitu spánku.



Chytré hodinky od Garminu



Nepřehlédněte

Garmin obohatil svou aplikaci o umělou inteligenci, nechá si za ni ale zaplatit

Ačkoli podobné funkce nabízí i konkurence, integrace přímo do aplikace od Garminu usnadní majitelům jejich chytrých hodinek život. Na druhou stranu není pozitivní, že zaznamenávání jídla je podmíněno předplatným, avšak pro Garmin se jedná o logický krok – samotné předplatné totiž zase tolik výhod nenabízí, tudíž se zařazení nové funkce do předplatného nabízí, aby Garmin předplatné učinil o něco málo atraktivnější. Otázkou ale zůstává, jak bude novinka fungovat v praxi a zda se alespoň přiblíží databázi, jakou v českých podmínkách nabízí Kalorické tabulky.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Kapitoly článku