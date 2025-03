Garmin obohatil svou aplikaci o umělou inteligenci, nechá si za ni ale zaplatit

Aplikace Garmin Connect bude obohacena o prvky umělé inteligence

Bez nového předplatného Connect Plus ale máte smůlu

AI přinese například personalizované doporučení v rámci tréninku

Americký výrobce chytrých hodinek Garmin je obzvláště populární především mezi aktivními jedinci. Ti jeho hodinky preferují především kvůli skvělému měření sportovních aktivit a tělesných funkcí, přičemž výdrž na jedno nabití se na rozdíl od konkurentů počítá v týdnech. Pokud jde ovšem o chytré funkce, tak v tomto případě už to taková sláva není a na propojení s chytrým telefonem ve stylu Apple Watch či Galaxy Watch od Samsungu si uživatelé mohou nechat zajít chuť. To ovšem neznamená, že by Garmin ignoroval nejnovější trendy.

Garmin do hry zapojuje umělou inteligenci

Oním trendem je pochopitelně umělá inteligence, kterou nemůže ignorovat ani Garmin. Funkce AI nazývá americký výrobce Active Intelligence, přičemž spuštěna bude prozatím jako beta verze a má poskytovat personalizované náhledy a návrhy na základě údajů o vašem zdraví a aktivitě. Postupem času se mají poznatky a cíle více přizpůsobovat jednotlivým uživatelům a být ještě užitečnější.

Garmin tímto krokem dohání většinu konkurentů, kteří už s umělou inteligencí více či méně koketují, přičemž právě Garmin byl společně s Applem mezi posledními, kteří AI v souvislosti s naměřenými daty nikterak nevyužívali. Nyní už je v tomto ohledu na chvostu pouze Apple.

Ačkoli využití AI vypadá lákavě, zadarmo to nebude. V rámci aplikace Garmin Connect přibylo předplatné Connect Plus, jehož cena byla stanovena na 7 dolarů měsíčně (cca 200 korun s daní), případně 70 dolarů ročně (cca 2 tisíce korun s daní). Stávající uživatelé dostanou k dispozici 30denní zkušební lhůtu, nicméně pokud nebudou chtít za novinky platit, mohou využívat všechny stávající funkce dále zdarma a bez omezení.

„Vytvoření prémiového předplatného nám umožňuje rozšířit naše investice do platformy Garmin Connect, a to jak z hlediska funkcí, jejichž poskytování je spojeno s dalšími náklady, tak i z hlediska rozšíření našich inženýrských týmů, které tyto funkce vytvářejí a udržují,“ říká mluvčí společnosti Garmin Natalie Millerová.

Connect Plus také přidává nový panel výkonnosti, který uživatelům umožňuje porovnávat vlastní grafy a tabulky za určité období a lépe si díky tomu představit pokrok, kterého dosahují. Předplatitelé si budou moci na chytrém telefonu zobrazit také měření aktivity v reálném čase u tréninků, které byly zahájeny na hodinkách. Rozšíří se také služba LiveTrack, která umožní upozornit vybrané kontakty na zahájení aktivity, a personalizovaná profilová stránka pro sledující.

Lidé, kteří využívají plány Garmin Coach pro běh a cyklistiku, získají také další tréninkové plány od trenérů Garmin. A v neposlední řadě budou k dispozici exkluzivní odznaky a rámečky pro profily uživatelů. Kdy se novinky dostanou do Česka a jaké budou tuzemské ceny prozatím nevíme.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.