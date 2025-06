Garmin představil hodinky ve stylu Apple Watch. Mají obří displej a tenké pouzdro

Nové chytré hodinky Garmin Venu X1 zaujmou na první pohled

Hlavní roli totiž hraje 2″ čtvercový AMOLED displej

S cenou 19 990 Kč si to chtějí rozdat s tvrdou konkurencí

Americká společnost Garmin patří mezi přední výrobce chytrých hodinek zaměřených na sportovce a outdoorové nadšence. Se svými hodinkami s primárně kulatými ciferníky, skvělou výdrží na jedno nabití a přesným měřením a GPS si zvládly získat srdce především náročných uživatelů. To ovšem ale neznamená, že by se tu a tam neodhodlali k nějakému tomu experimentu. Tím by se dal označit také nový model Venu X1, který na první pohled má ambice konkurovat Apple Watch.

Obří displej krytý safírovým sklíčkem

V hlavní roli je zde čtvercový AMOLED displej s úhlopříčkou rovné 2″ a rozlišením 448 × 486 pixelů – jen pro srovnání: aktuálně největší Apple Watch Ultra 2 mají displej o rozměru 1,92″. Panel pochopitelně kryje safírové sklíčko, takže se drobných škrábanců bát nemusíte. Hodinky zaujmou také relativně nízkou tloušťkou 7,9 milimetrů a hmotností 34 gramů, čehož hodinky dosahují také díky titanovému pouzdru.

Sympatické rozměry s sebou ale nesou také jednu zásadní nevýhodu, kterou je na Garmin nízká výdrž na baterii. Se zapnutým Always-on displejem hodinky vydrží jen zhruba 2 dny na jedno nabití, přičemž pokud se trochu uskromníte, měli byste se dostat až na 8 dní výdrže. Obávat se nemusíte ani kontaktu s vodou díky voděodolnosti 5 ATM.

Garmin do hodinek Venu X1 zvládl vměstnat také svou ikonickou LED svítilnu, takže ani při nočním běhu nemusíte vytahovat čelovku. Co ovšem zamrzí je absence měření EKG, které je pro Garmin stále ještě relativní novinkou, či vícepásmové GPS, kterou ocení především běžci v náročném terénu. Garmin Venu X1 nabídnou také více než 100 různých sportovních aktivit, placení skrze Garmin Pay, sledování tepu a okysličení krve, volání díky reproduktoru a mikrofonu či hlasové příkazy.

Pro potenciální zákazníky si Garmin připravil ještě jednu drobnou překážku, se kterou se příliš nechlubí. Rozteč řemínku je totiž 24 milimetrů, což je na poměry americké firmy poměrně netradiční rozměr, tudíž musíte počítat s drobným omezením co se týče výběru náhradních řemínků. Co se týče ceny, ta je poměrně nekompromisní – Garmin si za model Venu X1 řekne o 19 990 Kč, přičemž k objednání na našem trhu budou až od 18. června.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.