Game Pass vítá legendární RPG! Potěší fanoušky Baldur’s Gate 3

Ikony žánru RPG, Baldur’s Gate 1 a 2, jsou součástí Game Passu

V předplatném se obě hry objevily bez předchozího upozornění

Titulům bohužel chybí český překlad

Jen málokterá hra se dokázala zapsat do historie celého videoherního průmyslu tak silně, jako tahové RPG Baldur’s Gate 3 od studia Larian Games. Kombinace skvěle napsaného příběhu, propracovaných mechanismů, živoucího světa a notné dávky humoru v rámci dechberoucího příběhu katapultovalo tento titul přímo mezi herní elitu. Zatímco zkušenější hráči tuší, proč má hra ve svém názvu číslovku 3 a co ji předcházelo, mladší hráči mohou trochu tápat. Nyní už nicméně nemusí – první dva díly Baldur’s Gate totiž míří do předplatného Game Pass.

Legendární Baldur’s Gate 1 a 2 jsou v Game Passu

První dva díly Baldur’s Gate už mají na svém kontě přeci jen nějaký ten křížek, ostatně první hra vyšla v roce 1998 a druhá spatřila světlo světa o dva roky později. Ve své době se jednalo o skvělé tituly od známého kanadského studia Bioware (které nyní upadlo lehce v zapomnění), přičemž obě hry se mohly pyšnit skvělým příběhem a dialogy, sympatickým humorem a kvalitním zpracováním, díky čemuž si u hráčů dokázaly vydobýt kultovní status.

Vrátit se k oběma hrám po tolika letech se nicméně už mnohým z nás, především mladším hráčům, příliš nechce, obzvláště pokud bychom za tento zážitek měli platit něco navíc. Tahle výmluva ale nyní padá, neboť oba tituly zamířily do předplatného Game Pass. I když proniknout do poměrně komplexních titulů založených na pravidlech Dungeons & Dragons druhé edice, navíc obohacených o několik vychytávek přímo od Bioware, může být poměrně složité, pokud si už předplácíte Game Pass, rozhodně titulům dejte aspoň šanci.

Oproti běžně dostupným verzím z GOGu či Steamu mají varianty z Game Passu dva nepříjemné nedostatky – neobsahují český překlad a v případě PC verze jste odkázání na cloudovou verzi skrze Xbox Cloud Gaming, jenž je k dispozici v rámci Game Pass Ultimate. To může být překážka především pro ty hráče, kteří angličtině zrovna dvakrát neholdují, neboť textů je v obou hrách opravdu hodně.

Na druhou stranu jestli si říkáte, že raději počkáte na chvíli, až do Game Passu zamíří poslední třetí díl, bohužel vás musíme zklamat – sám šéf Larian Studios Swen Vincke v několika rozhovorech jasně zdůraznil, že Baldur’s Gate 3 do předplatného od Microsoftu nezamíří. Ačkoli není vyloučeno, že změní svůj názor, příliš bychom na tuto skutečnost nespoléhali.

