Baldur’s Gate 3 králem „herních Oscarů“. Nově je dostupný i pro Xbox

Včerejšímu večeru kralovala akce The Game Awards, na které novinář Geoff Keighley se svým kolektivem rozdal ocenění za nejlepší hry roku. Tu úplně nejhodnotnější, nejzářivější sošku si odnesla hra Baldur’s Gate 3 od belgických vývojářů Larian Studios. A krátce po skončení galavečera byla novopečená hra roku uvedena na dosud chybějící platformu – Xbox Series X|S.

Těžkotonážní RPG Baldur’s Gate 3, které se proslavilo svou hratelností a také širokou škálou toho, co vše ve hře můžete dělat (kromě plnění hlavních a vedlejších úkolů), přichází na konzole Xbox nové generace více než 4 měsíce po původním vydání na počítače s Windows v srpnu tohoto roku.

Tvůrci oznámili tuto novinku na síti X, kde k tomu napsali: „Hráči Xboxu, je čas na party. Baldur’s Gate 3 je nyní k dispozici pro Xbox Series X|S; začněte své dobrodružství ještě dnes!“ Titul si můžete pro obě konzole Xbox Series X|S pořídit buď ve standardní edici za 1 659 Kč, popřípadě v digitální edici Deluxe za 1 889 Kč, v obou případech včetně DPH.

Xbox players, it’s party time.

Baldur’s Gate 3 is now available for Xbox Series X|S; start your adventure today!

Get BG3 Here: https://t.co/v9Tn0uhWsy pic.twitter.com/0BWFkjgb3m

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) December 8, 2023