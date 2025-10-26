Game Boy z Lega ožívá! Tato unikátní modifikace z něj udělá skutečnou konzoli

- Povedenou stavebnici Lego Game Boy bude brzy možné přetvořit ve funkční konzoli
- Postačí k tomu mod kit s emulátorem z Kickstarteru a několik minut práce
- Kampaň startuje už 28. října, zájemci budou moci vybírat ze dvou variant
Když společnost Lego letos v červenci představila věrnou repliku legendární herní konzole Game Boy, někteří fanoušci ihned začali zasněně přemýšlet, jaké by to asi bylo, kdyby se dal model z kostiček přetvořit v plně funkční konzoli. Nyní to vypadá, že se tento zdánlivě bláznivý sen brzy stane skutečností. Na crowdfundingovou platformu Kickstarter totiž už za několik dnů zamíří mod kit s názvem BrickBoy, který dokáže stavebnici oživit s pomocí emulace.
Funkční Lego Game Boy
Za projektem BrickBoy stojí tříčlenný švýcarský tým Substance Labs. Vytvořit z obyčejné stavebnice, kterou v Česku sežene přibližně za 1300 korun, funkční konzoli se jí podařilo už před několika týdny. Brzy si však speciální sadu budou moci pořídit také ostatní videoherní nadšenci, pokud podpoří zmíněnou kampaň na Kickstarteru, k jejímuž spuštění by mělo dojít už 28. října.
Tato sada umožňuje přetvořit Lego Game Boy ve funkční konzoli během několika minut. Elektronické součástky jsou chytře integrované do herní kazety, kterou lze jednoduše vložit do útrob stavebnice namísto atrap, které jsou součástí stavebnice. Pak už jen stačí přidělat funkční displej a propojit sadu s tlačítky, což by průměrně zručnému hráči mělo skutečně zabrat pouhých několik minut.
Mimochodem, ještě rychlejší, než je švýcarský tým stojící za projektem BrickBoy na Kickstarteru, byla talentová tvůrkyně, která na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Natalie The Nerd. Ta funkční herní konzoli Game Boye z Lega přetvořila už před několika týdny, ale komerčně ji zatím nenabízí. Svůj celý postup už na začátku října zdokumentovala na svém blogu.
Ať žijí emulátory
Celý proces ostatně zachycuje přiložené video se skromnou stopáží 86 vteřin. BrickBoy přehrává soubory ROM prostřednictvím emulátoru, takže původní cartridge přímo od Nintenda můžete nechat na poličce, k ničemu by vám nebyly. Součástí balení BrickBoye je i 2,4palcový displej, základní deska a všechna potřebná tlačítka.
Zájemci nicméně mohou vybírat ze dvou variant. Levnější Essential Kit podporuje pouze tituly pro Game Boy a zadní strana je vypouklá kvůli místo na dvě AA baterie. Nákladnější variantu představuje tzv. Gamer Kit se zabudovanou baterií a podporou her i z konzolí Game Boy Color a Advance. Gamer Kit rovněž obsahuje displej s nastavitelným jasem a nechybí mu podpora Wi-Fi či Bluetooth pro připojení bezdrátových sluchátek. Informace o ceně budou k dispozici až se spuštěním kampaně.
Stavebnice Lego Super Mario Game Boy (72046) se u nás prodává za 1 319 Kč.