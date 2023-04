Galerie fotografií přímo v Průzkumníkovi. Microsoft chystá další změny do Windows 11

Microsoft neustále vylepšuje Windows 11

Podívejte se, co se za poslední měsíc urodilo v Insider programu

Delší dobu jsme se nevěnovali novinkám ve Windows Insider programu, jelikož po vydání velké březnové aktualizace se přísun viditelných novinek zpomalil. V posledních několika sestaveních se ale objevilo pár drobností, které za zmínku stojí, a tak se na ně podíváme najednou.

Galerie v Průzkumníkovi souborů

Poslední sestavení s číslem 23425 přináší nový náhled na složky s fotografiemi, který má korespondovat se zobrazením v aplikaci Fotky. Jaké složky se v nové galerii objeví, si budete moci vybrat v nastavení, na první pozici se budou objevovat naposledy pořízené fotografie, např. ze složky OneDrive Camera Roll Backup.

Do nové Galerie bude mít uživatel přístup nejen z Průzkumníka, ale také z dialogu při výběru souborů, například při vytváření příspěvků na sociální sítě.

Reklamy v nabídce Start

V systému Windows 11 občas zahlédnete upoutávky na různé produkty Microsoftu, které se vás snaží přesvědčit o jejich výhodách. Systém se vám snaží vnutit používání úložiště OneDrive, internetového prohlížeče Microsoft Edge apod. Nově budou Windows 11 přesvědčovat uživatele s lokálním účtem k využívání účtu Microsoft, a to přímo v nabídce Start.

Vylepšený Microsoft Store

K drobným designovým změnám došlo v obchodě aplikací Microsoft Store. Nově například půjde instalovat aplikace a hry přímo z vyhledávání, aniž by bylo nutné navštívit stránku titulu – funguje to však pouze u aplikací a her, které jsou zdarma.

Microsoft rovněž změnil design oken s nákupem a s hodnocením aplikace.

Další novinky z minulých sestavení

V minulých sestavením Microsoft přidal další drobnosti, jako například možnost uspořádat si panel s Widgety do tří sloupců. Pokud máte widgety připnuté k hlavnímu panelu, uvidíte při přejetím myši přes jejich ikonu nové animace.

K úpravám došlo i k nastavení. Systém například podporuje adaptivní změnu jasu na základě zobrazeného obsahu, kdy zesvětlí nebo ztmaví pouze určité oblasti displeje, aby dosáhl rovnováhy mezi vizuální zážitkem a spotřebou baterie.

Do Nastavení také přibyla nová karta poskytující informace o zařízeních připojených do portu USB 4 a vizuálních úprav se dočkalo nastavení kolečka Surface Dial.

Testovací sestavení Windows 11 také přinášejí podporu hashovacích funkcí SHA-3. Majitelé dvou a více grafických karet, z nichž ani jedna není integrovaná, si budou v Nastavení moci nastavit, která z nich je považována za vysoce výkonnou. V plánu je i změna logiky klávesy Print Screen – namísto současného vyfocení obsahu na obrazovce by se v budoucnu měla otvírat miniaplikace Výstřižky. Microsoft ale zatím není rozhodnutý, zda k této změně přistoupí nebo dá uživatelům volbu, jak se má klávesa Print Screen chovat.

Kdy se popsané novinky objeví v ostré verzi Windows 11, zatím nevíme. Microsoft je může uvolňovat postupně, nevylučujeme ale ani vydání ve větším souhrnném balíčku.