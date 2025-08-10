Galaxy Z Fold 7 rozebrán do posledního šroubku. Opravit skládačku od Samsungu bude kumšt

- Server iFixit rozebral nejnovější skládačku Galaxy Z Fold 7 od Samsungu
- Opravit ji nebude zrovna dvakrát jednoduché a ani levné
- Celkem si Galaxy Z Fold 7 odnesl nelichotivé hodnocení
Když všechno funguje, jak má, všichni jsou spokojení. Jenže nežijeme v ideálním světě a tu a tam se něco rozbije, přičemž v mobilním světě toto platí dvojnásob v případě ohebných smartphonů. Jejich opravitelnost je proto naprosto klíčová nejen z hlediska reklamací, ale také pozáručních oprav a především jejich výsledné ceny. Tentokrát si experti ze serveru iFixit vzali na paškál skládačku Galaxy Z Fold 7 od Samsungu, přičemž jejich zjištění zrovna dvakrát pozitivní nejsou.
Na rychlou a levnou opravu raději zapomeňte
Už samotná konstrukce lehce napovídá, že s opravitelností to nebude žádná velká sláva. Problematický je především samotný vnitřní displej, jenž je velmi křehký a dokáží ho poškodit nejen drobná smítka, ale i mírně větší tlak vyvinutý obyčejným nehtem. Pokud tedy dojde na nutnost opravy v podobě výměny vnitřního displeje, nepůjde o levnou záležitost, neboť vzhledem k použitému designu bude muset servisní technik vyměnit také celé šasi přístroje.
Samsung je také nechvalně proslulý tím, že pro své skládačky nemá na trhu dostatek náhradních dílů, což není jen záležitostí aktuálních modelů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, ale také předchozích generací. Prioritu v tomto případě mají autorizovaná servisní střediska, tudíž pokud byste raději svou skládačku svěřili na opravu neautorizovanému servisu s tím, že ušetříte, patrně se tak nestane.
Nejen kvůli konstrukčním překážkám a chabé dostupnosti náhradních dílů si Samsung Galaxy Z Fold 7 vysloužil od serveru iFixit hodnocení opravitelnosti 3 z 10, přičemž na této stupnici 1 znamená nejméně opravitelné a 10 příkladně opravitelné. Na celé video, kde iFixit Galaxy Z Fold 7 rozebírá, se můžete podívat výše, nicméně dobrá rada zní, že pokud si nejnovější skládačku od Samsungu pořídíte, raději ji opatrujte jako oko v hlavě.