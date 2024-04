Galaxy Watch 7 Pro nabídnou mamutí výdrž. Postará se o to nadprůměrná baterie

Uniklý snímek naznačuje, že Galaxy Watch 7 Pro dostanou nadprůměrně velkou baterii

Kapacita baterie by mohla teoreticky překonat hranici 600 mAh

Aktuální konkurenti v oblasti výdrže jsou pouze OnePlus a TickWatch

Jednou z bolístek většiny chytrých hodinek je jejich výdrž na jedno nabití. Obecně platí rovnice, že čím chytřejší hodinky, tím je výdrž kratší. Vytvořit ideální kompromis mezi chytrými funkcemi a výdrží se povedlo jen málokterému výrobci, přičemž jedním z nich je jihokorejský Samsung. Ten ještě v dobách, kdy jeho chytré hodinky používaly systém Tizen, nabídl uživatelům relativně dlouhou výdrž a zároveň je příliš neochudil co se týče chytrých funkcí. O dlouhou výdrž na jedno nabití se chce Samsung postarat také v nové éře s Wear OS, alespoň podle posledních informací.

Galaxy Watch 7 Pro nejspíše dostanou nadprůměrnou baterii

Ty totiž naznačují, že by Samsung Galaxy Watch 7 Pro mohly mít jednu z největších baterií v segmentu hodinek s Wear OS. Po představení Galaxy Watch 6 Classic v roce 2023 se Samsung chystá vrátit k variantě s označením Pro, kterou jsme naposledy viděli u Galaxy Watch 5 Pro. A zdá se, že Galaxy Watch 7 Pro budou mít baterii velmi srovnatelnou s modelem z roku 2022. Podle uniklého snímku, který má na svědomí jihokorejský bezpečnostní regulátor, má tato záhadná baterie (označovaná jako EB-BL705ABY) kapacitu 578 mAh, což je o něco více než 573 mAh v hodinkách Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung později uvedl na trh baterii modelu 5 Pro s kapacitou 590 mAh, což by mohlo znamenat, že model 7 Pro by mohl překonat hranici 600 mAh. Při reálném používání by to mohlo znamenat až třídenní výdrž, což na chytré hodinky s otevřeným operačním systémem není vůbec špatné číslo. V současné době jsou jedinými hodinkami s Wear OS slibující vysokou výdrž OnePlus Watch 2 (500 mAh) a TicWatch Pro 5 (628 mAh), které však mají svá negativa.

Zda se Galaxy Watch 7 Pro připojí k těmto dvěma modelům s aktuálně nejdelší výdrží na platformě Wear OS, se dozvíme až koncem léta. Dostupné informace se nicméně se shodují s tím, co se od společnosti Samsung očekává, takže je velmi pravděpodobné, že jihokorejský gigant svůj nadcházející prémiový model skutečně osadí nadprůměrně kapacitní baterií.