Galaxy Tab S10 FE je konkurent iPadu Air s tenkým tělem, voděodolností a podporou 5G

Samsung přichází na český trh s novými tablety rodiny Galaxy Tab S10 FE

Jsou tenké, lehké, voděodolné a lze je ovládat nejen prsty, ale i stylusem

Ceny startují na 14 490 korunách

Loni v září Samsung představil dvojici tabletů Galaxy Tab S10+ a S10 Ultra, nyní do této rodiny přidává další dva členy – Galaxy Tab S10 FE a S10 FE+. Písmeny FE korejská firma označuje fanouškovské edice svých zařízení, které obvykle nabízejí lehce ořezanou výbavu za příjemnější cenu. V případě nových tabletů to platí rovněž, nicméně mohou přijít vhod i těm zákazníkům, kteří oproti standardním modelům Galaxy Tab S10 preferují o něco menší displeje.

Galaxy Tab S10 FE a S10 FE+: tenké a lehké tablety

Tablety Galaxy Tab S10 FE a S10 FE+ jsou upečené z jednoho těsta – design, konstrukce i výbava jsou u obou modelů totožné, hlavním rozdílem je odlišná velikost displeje, rozměry, hmotnost a kapacita akumulátoru. Tělo obou tabletů je celokovové a hlavně voděodolné, oba přístroje splňují odolnostní normu IP68. Příjemná je i nízká tloušťka 6 mm a rozumná hmotnost – větší tablet váží 664 gramů, menší pak 497 gramů. Nutno podotknout, že přibližně stejně velké iPady Air jsou ještě o něco lehčí.

Jak jsme již předeslali, hlavním rozdílem mezi oběma tablety je velikost displeje:

Menší model má 10,9″ obrazovku s rozlišením 2 304 × 1 440 pixelů

Větší model má 13,1″ displej s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů

V obou případech se jedná o LCD obrazovky s maximální obnovovací frekvencí 90 nitů a vrcholovým jasem 800 nitů. Pokud by tato hodnota nestačila přebít ostré venkovní slunce, nabízí Samsung jako příslušenství antireflexní ochrannou fólii. Displej lze ovládat nejen prsty, ale i stylusem S Pen. Ten je přímou součástí balení, jedná se však o variantu bez podpory Bluetooth, a tedy bez možnosti vzdáleného ovládání. Pero se může hodit například při používání vestavěné funkce Circle to Search nebo k ručnímu zaznamenávání matematických příkladů, které umí tablet vypočítat.

Do rámečku displeje Samsung umístil 12Mpx webkameru, hlavní fotoaparát na zádech se poté pyšní rozlišením 13 megapixelů. Na bocích tabletu dále najdeme stereo reproduktory a čtečku otisků prstů.

Exynos na palubě

Tablety řady Galaxy Tab S10 FE pohání 4nm čipset Exynos 1580, který najdeme například v nedávno představeném smartphonu Galaxy A56. Ten v benchmarku AnTuTu získal v průměru něco okolo 1 milionu bodů, což je oproti MediaTeku Dimensity 9300+ v „plnotučných“ tabletech Galaxy Tab S10 zhruba polovina. Oproti minulé generaci Samsung slibuje 34% nárůst procesorového výkonu, o 43 % vyšší grafický výkon a hlavně o 200 % vyšší AI výkon. O plné podpoře balíku Galaxy AI se ale Samsung nezmiňuje, koneckonců ji nemá ani zmíněný smartphone Galaxy A56 se stejným čipsetem.

Oba tablety budou nabízeny ve dvou paměťových variantách – 8/128 nebo 12/256 GB. V obou případech je umožněno dostatečně navýšit kapacitu úložiště paměťovou kartou formátu microSD. Co se bezdrátové konektivity týče, je zde Bluetooth, Wi-Fi 6 a za příplatek i podpora sítí 5G – tablety dokonce umějí pracovat v režimu dual SIM s využitím jedné fyzické a jedné eSIM karty.

Menší z tabletů dostal do výbavy akumulátor s kapacitou 8 000 mAh, u většího je to 10 090 mAh, v obou případech je maximální nabíjecí výkon 45 wattů. Nabíječku je však nutné dokoupit zvlášť, v balení se žádná nenachází. Do košíku lze rovněž přihodit další příslušenství, jako je ochranný odnímatelný kryt s klávesnicí a touchpadem, jednodušší a levnější kryt s klávesnicí, popř. ochranné pouzdro s vestavěným dvoupolohovým stojánkem.

Cena a dostupnost

Galaxy Tab S10 FE a S10 FE+ půjdou do prodeje ve třech barvách – šedé, stříbrné a modré. Prodej bude zahájen již zítra 3. dubna, ceny pro český trh jsou stanovené následovně:

Model Paměť Cena Wi-Fi varianty Cena 5G varianty Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB 14 499 korun 16 999 korun Galaxy Tab S10 FE 12/256 GB 16 999 korun 18 999 korun Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB 18 499 korun 20 999 korun Galaxy Tab S10 FE+ 12/256 GB 20 999 korun –

Klávesnicový kryt s touchpadem přijde na dodatečných 5 799 korun (6 799 korun u většího Galaxy Tab S10 FE+), klasický kryt s klávesnicí na 3 999 korun (4 799 korun) a ochranné pouzdro se stojánkem na 2 399 korun (2 599 korun).

