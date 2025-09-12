Galaxy S26 Ultra dostane nové fotoaparáty. Ne u všech ale dojde ke zlepšení

- Víme, jaké fotoaparáty dostane příští vlajkový smartphone od Samsungu
- Hlavní fotoaparát si výrazně polepší ve světelnosti objektivu, to samé platí pro 5× teleobjektiv
- U 3× teleobjektivu prý Samsung chystá změnu, která může vést k horším výsledkům
Samsung tradičně na začátku příštího roku představí novou generaci vlajkových smartphonů. Řadu Galaxy S26 budou tvořit tři smartphony, tentokráte ale bude jejich skladba jiná než v minulých letech – základní varianta ponese označení Galaxy S26 Pro a nejméně úspěšný model Plus nahradí tenká varianta Galaxy S26 Edge. Jediným „přeživším“ se tak stane vrcholný model Galaxy S26 Ultra, pro který Samsung chystá několik novinek. Informátor Ice Universe se na síti X rozpovídal o jeho fotoaparátech.
Galaxy S26 Ultra: lepší i horší fotoaparáty
Už dnes si můžeme potvrdit, že Samsung do zad svého vrcholného modelu opět vsadí čtyři čočky, tentokráte ale nebudou stát samostatně – hlavní trojice bude sdružena do oválného sdružujícího modulu. Podle neoficiálních renderů má tento modul včetně čoček výrazně vystupovat z těla telefonu, celkově o 4,5 mm.
Co se jednotlivých kamer týče, má pro nás Ice Universe smíšené zprávy – v některých oblastech se dočkáme zlepšení a v některých zhoršení. V rámci řady Ultra se má vesměs jednat o krok kupředu, ovšem ve srovnání s čínskou konkurencí to bude spíše pomalé dohánění ujíždějícího čínského vlaku.
The upgrade of the Samsung S26 Ultra camera may not be worth mentioning for the Chinese Ultra, but it is a significant improvement for the S25 Ultra. pic.twitter.com/x0frRoZ0Zr
— PhoneArt (@UniverseIce) September 6, 2025
Co se jednotlivých fotoaparátů týče, tak:
- Hlavní si má ponechat rozlišení 200 megapixelů, ale výrazně se zlepší světelnost ze současných f/1.7 na f/1.4, což znamená lepší výsledky za zhoršeného osvětlení
- Širokoúhlý snímač by měl alespoň papírově zůstat stejný, tedy rozlišení 50 megapixelů a světelnost f/1.9
- teleobjektiv s 3× přiblížením bude využívat nový 12Mpx, světelnost má zůstat zachována na f/2.4
- teleobjektiv s 5× přiblížením má být postaven na současném 50Mpx snímači, světelnost objektivu se ale má zvětšit ze současných f/3.9 na f/3.4
Z tohoto výčtu to vypadá, že parametry zůstanou povětšinou stejné, nebo dojde k jejich zlepšení, není to ale úplně pravda. Asi nejkontroverznější změnu má Samsung provést u 3× teleobjektivu – stávající zastaralý 10Mpx snímač má být nahrazen 12Mpx senzorem Samsung S5K3LD, jehož využitelná plocha činí pouze 10 Mpx a navíc je celý čip fyzicky menší. Kvůli tomu jsou menší i jednotlivé pixely – každý z nich má velikost 1,0 μm, což je méně než u současného řešení. Menší pixely obvykle vedou k horším výsledkům za zhoršeného osvětlení, což může Samsung kompenzovat optimalizací softwaru a vylepšeným obrazovým procesorem. Po hardwarové stránce se ale bude jednat o downgrade.
Urgent Replacement of Samsung Camera Division Head – Sign the Petition! https://t.co/7a2sdspeAH
— PhoneArt (@UniverseIce) September 10, 2025
Ice Universe je vůči vývoji fotoaparátu ve smartphonech Samsung velmi kritický, dokonce v otevřené petici vyzval k rezignaci šéfa fotoaparátové divize, kterou dva dny od spuštění podepsaly téměř 3 tisíce lidí.