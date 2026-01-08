TOPlist

Galaxy S25 Ultra jen za 22 990 Kč? TOP modely Samsungu na pár dnů extrémně zlevnily

PR článek
PR článek 8. 1. 18:05
Samsung Galaxy S25 Ultra

Nový rok rovnou z kraje přináší jednu z nejlákavějších akcí na vybrané produkty Samsung. Oblíbené telefony, tablety i chytré hodinky teď můžete pořídit až o 12 000 Kč levněji, a to díky cashbacku – to znamená, že za špičkové modely, jako je řada Galaxy S25 nebo nejnovější skládačky, zaplatíte výrazně méně, než kolik běžně stojí.

Získejte zpět až 12 000 Kč

Galaxy S25 je zaručeně hvězdou celé akce. Nejen, že při koupi získáte cashback 5 000 Kč, ale cenu snížíte o další 2 tisíce, když v Mobil Pohotovosti prodáte své staré zařízení. Díky tomu cena oblíbené vlajkovky padne do kategorie střední třídy, a to na pouhých 12 990 Kč. Ještě lákavěji vychází Galaxy S25 Ultra, kterou z původních 34 490 Kč snížíte na neuvěřitelných 22 990 Kč – na telefon s takovou výbavou jde o skutečně nízkou částku.

Úplně nejvíc potom ušetříte na nejnovější skládačce Z Fold7, která díky cashbacku vychází o 12 000 Kč levněji. Z 49 990 Kč se tak dostanete na 37 990 Kč.

Ceny telefonů po cashbacku, výkupním bonusu a slevě:

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7

V akci najdete i tablety řady Galaxy Tab S10 a Galaxy Tab S11, u kterých cashback dosahuje až k 5 000 Kč.
Ceny tabletů po cashbacku:

Samsung do akce zařadil i chytré hodinky a prsten, kde se cashback vyšplhá až na 4 500 Kč – a to u Galaxy Watch Ultra (2025). Vyjdou vás tak jen na 12 489 Kč. Galaxy Ring potom seženete za 7 489 Kč.

Jak Cashback získat?

Získání cashbacku je snadné – zakupte vybraný produkt v období od 1. do 31. ledna 2026 nebo do vyprodání zásob. Po obdržení stačí zařízení aktivovat a zaregistrovat buď v aplikaci Samsung Members, nebo přes web novysamsung.cz (podle typu produktu). Po schválení registrace vám bude cashback vyplacen zpět na účet.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Zvlhčovač vzduchu Stadler Form Noah
Stadler Form Noah recenze: prémiový zvlhčovač vzduchu ve stylovém kabátku
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Dell 52 Ultrawide 6k Thunderbolt 1
Málo místa na práci? Dell ukázal obří 52″ monitor s 6K rozlišením
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
1
Chytré telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 a Flip 7
Samsung si patentoval neobvyklý smartphone. Véčko, které se překlápí na obě strany
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
0
Koncept Razer Motoko
Herní sluchátka budoucnosti? Koncept od Razeru si rozumí s AI a sleduje vás kamerami
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
1

Kapitoly článku