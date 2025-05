Galaxy S25 Edge v kompletním úniku. Známe parametry, datum odhalení i evropskou cenu

Galaxy S25 Edge má být oficiálně odhalen za necelé dva týdny

Na internet unikl kompletní soupis parametrů i evropské ceny

Samsung už nás nemá prakticky čím překvapit

Trendem letošního roku se stanou prémiové smartphony s ultratenkým tělem, přičemž jedním z hlavních představitelů této kategorie se stane Samsung Galaxy S25 Edge. Korejský gigant tento telefon nejprve poodhalil na lednové akci Galaxy Unpacked, poté jej ukázal i na veletrhu MWC v Barceloně, avšak zatím k němu nepřidal žádný doprovodný komentář. Oficiálně tedy nevíme nic, ale neoficiálně už víme prakticky vše.

Galaxy S25 Edge: premiéra za necelé dva týdny?

Nejprve si pojďme zodpovědět otázku „kdy bude Galaxy S25 Edge“ naplno představen. Oficiálně se tuto informaci zřejmě dozvíme v horizontu několika příštích dní, informátor @evleaks ji ale zná již dnes – na síť X totiž „pověsil“ (a pak následně smazal) obrázek, který se tváří jako oficiální upoutávka lákající na datum 13. května.

V tento den by měl být Galaxy S25 Edge naplno odhalen, avšak do prodeje zřejmě zamíří později – hovoří se o tom, že 14. května začne předprodej, 23. května má být telefon dostupný v Číně a Jižní Koreji a teprve 30. května se má dostat na globální trhy.

Titanové tělo a keramická ochrana displeje

O výbavě Galaxy S25 Edge jsme se postupně dozvídali v minulých měsících z všemožných úniků, nyní nám ji kompletně servíruje informátor Roland Quandt ze serveru WinFuture.de pěkně na jednom místě – dá se předpokládat, že ji nezná z pouhých internetových spekulací, ale z uniklých marketingových materiálů přímo od Samsungu.

Design telefonu Samsung už několikrát ukázal, nyní si můžeme potvrdit, z jakých materiálů bude telefon vyroben – rám má být z titanu, přední a zadní strana ze skla. Nepotvrzují se tak dřívější spekulace o zádech z keramiky, tento materiál však najdeme jinde – displej totiž bude chránit zbrusu nové sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, které má být mimořádně odolné. Na záda pak Samsung použije „obyčejnější“ sklo Gorilla Glass Victus 2.

Samozřejmě hlavním prodejním artiklem tohoto telefonu bude tenký profil – telefon bude mít v pase pouze 5,85 mm a bude vážit 163 gramů. Ochuzeni nebudeme ani o zvýšenou odolnost, S25 Edge bude splňovat odolnostní krytí IP68.

Galaxy S25 Edge má zepředu reprezentovat 6,7″ AMOLED displej s vysokým rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Součástí obrazovky bude i kruhový výřez pro 12Mpx selfie kamerku založenou na 1/3,2″ snímači ISOCELL 3LU (S5K3LU) – ten známe z posledních tří generací vlajkových Samsungů, čili nás pravděpodobně ničím nepřekvapí.

Na zádech pouze dva fotoaparáty

Na záda této žiletky pak bude okupovat nezvyklý oválný ostrůvek obsahující dva fotoaparáty:

200Mpx hlavní (1/1,3″ senzor) s optickou stabilizací, zorným polem 85° a světelností f/1.7

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností objektivu f/2.2

Teleobjektiv bude u tohoto telefonu chybět, Samsung jeho absenci částečně dožene výřezy z hlavního 200Mpx snímače.

Vysoký výkon a spíše skromnější akumulátor

Srdcem telefonu se stane čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve variantě „for Galaxy“, tedy s vyššími takty procesorových jader. Samsung k tomuto čipu přibalí 12 GB RAM a až 512GB úložiště bez možnosti dodatečného rozšíření.

Energii bude telefon dodávat akumulátor s kapacitou 3 900 mAh, tedy ještě nižší než v případě základního Galaxy S25 – zde si tenká konkurence vybere svoji největší daň. Samsung bohužel ještě stále nepřešel na uhlíkovo-křemíkové baterie s vysokou energetickou hustotou, se kterými by se mu podařilo do stejného objemu napěchovat o pár set mAh navíc. Překvapivě ale tenké konstrukci nemusela ustoupit podpora bezdrátového nabíjení, s ní můžeme podle WinFuture.de počítat. Stejně tak se můžeme těšit na nejnovější Android 15 s prostředím One UI 7 a dlouhou softwarovou podporou.

Ceny pro evropský trh

Samsung Galaxy S25 Edge má být dostupný ve třech barevných variantách – titanově černé, titanově ledově modré a titanově stříbrné. Varianta s 256 GB má v Evropě stát 1 249 eur (asi 31 100 korun s DPH), verze s dvojnásobným úložištěm údajně přijde na 1 369 eur (asi 34 100 korun s DPH). Samsung údajně v rámci předprodejů opět spustí oblíbenou akci větší paměť za cenu nižší, takže v prvních týdnech bude možné pár tisícikorun ušetřit.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.