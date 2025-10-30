Fotomobil roku přichází s brutálním zoomem. Vivo X300 Pro koupíte až o 6 tisíc levněji

Nový vládce fotomobilů přichází na trh a rozhodně se netají tím, že je vyšperkovaný téměř k dokonalosti. Vivo představilo očekávanou novinku X300 Pro, která přináší absolutně bezkonkurenční zážitek z focení. X300 Pro nespoléhá ale jen na svou profi foto soustavu. Oproti předchozí generaci posunul kupředu i výkon a celkový zážitek z používání.
A právě teď máte možnost nový X300 Pro pořídit až o 6 000 Kč levněji díky bonusům, které si pro vás exkluzivně připravila Mobil Pohotovost. Aby toho nebylo málo, k novince dostanete rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč, včetně Foto-Kitu, který promění běžné focení na skutečně profesionální zážitek. Druhým dárkem je potom 90W FlashCharge nabíječka.
Fotomobil roku 2025
Nový Vivo X300 Pro právem aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu. Sestava špičkových zadních fotoaparátů zahrnuje hlavní 50Mpx senzor Sony LYT-828, ultraširokoúhlý 50Mpx objektiv, a především periskopický 200Mpx teleobjektiv od Samsungu s legendární optikou Zeiss. Ten nabízí optický zoom, stabilizaci a extrémní detaily i při slabém světle. Přední kamera s 50 Mpx a podporou 4K videa potom potěší každého selfie nadšence.
Vivo ale nesázelo jen na megapixely. Přidává vlastní obrazový čip vivo VS1, který zpracovává snímky ještě před hlavním čipem. Výsledkem jsou fotografie s realistickými barvami, vysokým dynamickým rozsahem a minimem šumu. A pokud chcete posunout mobilní focení ještě dál, Vivo nabízí externí teleobjektiv s 2.35× zoomem, který se připevňuje pomocí speciálního krytu. V rámci akce si teleobjektiv můžete přikoupit s 50% slevou.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
K dostání je i FotoKit, ve kterém navíc získáte i grip s baterií, a právě tenhle balíček v hodnotě 4 999 Kč dostanete v Mobil Pohotovosti jako dárek.
Uvnitř telefonu tepe vlajkový MediaTek Dimensity 9500. Ten zvládá absolutně bez problémů náročné aplikace, multitasking i plynulý chod systému. AMOLED displej o velikosti 6,78″ s technologií ZEISS Master Color nabízí precizní kalibraci barev, podporu HDR10+, Dolby Vision a jas přes 4 500 nitů. Díky tomu zůstane obsah čitelný i na přímém slunci. Výdrž zajišťuje 5 440mAh baterie, kterou díky 90W nabíjení doplníte na 50 % za pouhých 12 minut. Odolnost vůči vodě, páře a prachu potvrzují certifikace IP68 i IP69
Cena novinky po odečtení bonusu a slevy:
- Vivo X300 Pro za pouhých 20 999 Kč (běžně 26 999 Kč)
Levněji až o 6 000 Kč a s dvěma dárky v hodnotě 5 598 Kč
Vivo X300 Pro je telefon, který rozhodně nesází na kompromisy a přináší tak nevídaný zážitek ve všech ohledech. Tuhle novinku si můžete už teď prohlédnout v Mobil Pohotovosti, kde najdete i startovací cenu, kterou si můžete snížit až o 6 000 Kč díky slevovému kódu a výkupnímu bonusu. Navíc dostanete rovnou dva dárky, a to FotoKit v hodnotě 4 999 Kč a 90W FlashCharge nabíječku v hodnotě 599 Kč.