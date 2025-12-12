TOPlist

Fotomobil roku padá do vánoční akce. Nové Vivo X300 Pro je levnější o téměř 9 a půl tisíce

PR článek
PR článek 12. 12. 17:41
Smartphone Vivo X300 Pro

Vrcholné Vivo X300 Pro, které před pár týdny dorazilo na trh a rovnou si získalo titul nového vládce fotomobilů, právě zamířilo do velké vánoční akce. Nejen, že novinku najdete ve 20% slevě, ale dostanete k ní i rovnou dva dárky, a ještě můžete získat bonus ve výši 2 500 Kč. Tím cena spadne na pouhých 25 492 Kč místo běžných 34 990 Kč.

Král fotomobilů za nejlepší cenu

Vivo ukazuje, že patří mezi nejambicióznější hráče ve světě mobilního focení. Vivo X300 Pro patří mezi nejlépe vybavené fotomobily současnosti. Kombinuje špičkové senzory s optikou Zeiss a nabízí i periskopický teleobjektiv s až 100násobným přiblížením. Pro náročnější fotografy je k dispozici také externí objektiv nebo grip, který mění běžné mobilní focení na jedinečný zážitek.

Hardwarové parametry Vivo X300 Pro

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Mediatek Dimensity 9500, octa-core, 3 nm, 1× 4,21 GHz C1-Ultra + 3× 3,5 GHz C1-Premium + 4× 2,7 GHz C1-Pro, GPU: Mali-G1 Ultra, RAM: až 16 GB, interní paměť: 1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1260 × 2800 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.67, 1/1.4′′, OIS, CIPA 5.5 (85 mm), třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, AF, FOV 92°, 4K video

Cena: 34 990 Kč

Kompletní specifikace

O plynulý chod se potom stará nejnovější čipset MediaTeku, který zvládá i náročné aplikace, a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením. Díky tomu se vrátíte do hry během pár minut.

V Mobil Pohotovosti teď Vivo X300 Pro koupíte ve 20% slevě za pouhých 27 992 Kč a rovnou získáte dva dárky – bezdrátovou nabíječku Vivo 50W Flash Charger a klasickou Vivo 90W FlashCharge. Navíc ale můžete zlevněnou cenu srazit o další 2 500 Kč, a to díky výkupnímu bonusu, který získáte, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon.
Cena po slevě a bonusu:

Ve slevě nyní najdete i levnější Vivo V50 lite, u kterého spadla cena na pouhých 4 529 (běžně 5 290 Kč). A to nejlepší? V Mobil Pohotovosti máte garanci, že to vaše objednávky stihnout pod stromeček zavčasu – novinky od Vivo jsou tak skvělým adeptem na dárek.

Smartphone Vivo X300 Pro
Smartphone Vivo X300 Pro
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

hogwarts legacy 1
Vánoční bomba od Epicu! Hogwarts Legacy teď stáhnete úplně zadarmo
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 18:00
0
Nabíjení 25W výkonem je znouzectnost
Galaxy S26 Ultra konečně zrychlí nabíjení. Takto vypadá nová 60W nabíječka
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
0
Chytrý telefon Realme 14T
Realme 16 Pro v obrysech: obří výkon, velká baterie a periskopický teleobjektiv
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:00
0
geolokační přívěsek Apple AirTag
Apple AirTag 2. generace je za rohem. Přinese těchto 5 vylepšení
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
1

Kapitoly článku