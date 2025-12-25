Fotky se mažou samy od sebe! Majitele těchto telefonů trápí řeší záhadnou chybu

- Někteří uživatelé telefonů Pixel si stěžují na to, že jim samovolně mizí fotografie
- Příčina chybného zápisu a tím i ztracených vzpomínek je prozatím neznámá
- Problém se podle všeho týká více modelů
Vánoce jsou svátky klidu, ale také nabízí celou řadu neopakovatelných situací, které si pokud možno chceme uchovat navždy. Dvojnásobně to platí v případě, že vám po domácnosti běhají malé děti, jejichž radost z rozbalování dárků je jednoduše neopakovatelná. V takové situaci je dobré mít po ruce kvalitní chytrý telefon, který v mžiku zaznamená vzácné okamžiky, ať už prostřednictvím videozáznamu, nebo fotografií. Pokud ale máte jeden konkrétní model chytrého telefonu, raději se na něj letošní Vánoce příliš nespoléhejte.
Pixel svým uživatelům „ztrácí“ fotografie
Některé telefony Pixel vykazují podivné chování, které může vyústit až ve ztrátu fotografií. Několik uživatelů Redditu nedávno zveřejnilo své zkušenosti, ve kterých stojí, že fotografie pořízené na jejich telefonech Pixel se „ztratily“ a neobjevují se v lokálním úložišti ani v záloze v Google Fotkách. Před několika měsíci například uživatel Blazgamer zveřejnil na subredditu r/GooglePixel příspěvek, že fotografie pořízené během cesty se nezobrazily v telefonu Pixel 9.
Uživatel portmafia9719 popsal podobnou zkušenost s telefonem Pixel 10 Pro. Není jasné, co se s těmito fotografiemi děje, ale společným jmenovatelem se zdá být to, že fotografie zmizely po příchozí notifikaci, která upozorňuje na to, že jsou fotografie zpracovávány na pozadí. Jak někteří uživatelé na Redditu poznamenávají, stejné chování se vyskytuje i u modelů Pixel 10 Pro, Pixel 10, Pixel 9a a Pixel 8a. Zdá se, že mnoho z postižených uživatelů se s tímto problémem setkalo poté, co pořídili velké množství fotografií v krátkém časovém úseku, a několik uživatelů hlásí, že ve složce DCIM našli neobvyklé soubory .JPG, všechny s příponou „pending“ v názvu a všechny s nulovou velikostí.
Je důležité zdůraznit, že je těžké určit, jak rozšířený tento problém je. Mnoho postižených uživatelů uvádí, že jim chybí fotografie z důležitých událostí – koncertu, narozenin, svatební oslavy a dovolené, a to jen v těchto několika příspěvcích. Lidé, kterým se to stalo, jsou pochopitelně touto zkušeností rozčarováni. Server AndroidAuthority.com se obrátil na Google s dotazem, co by mohlo být příčinou tohoto problému a zda mohou uživatelé očekávat jeho vyřešení, avšak doposud neobdržel odpověď. Pokud aktivně používáte některý z posledních Pixelů a chcete si tyto Vánoce uchovat na fotografiích, raději sáhněte po jiném zařízení.