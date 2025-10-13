Google Pixel 10 má problém, uživatelům z neznámého důvodu padají aplikace

- Majitelé Pixelů 10 v posledních dnech řeší nepříjemný problém s nečekanými pády aplikací
- Ty se začaly dít bez zjevné příčiny a frustrují nejednoho majitele nejnovějších telefonů od Googlu
- Problém se nejspíše ukrývá ve službách Google Play
Telefony Pixel od Googlu mají patřit mezi vlajkové modely celého systému Android a být výkladní skříní giganta z Mountain View. Tu a tam se ale v jejich případě objeví problémy, které by uživatelé rozhodně nečekali. Poslední nepříjemnost, se kterou se musejí potýkat majitelé Pixelů 10, se týká aplikací, respektive jejich stability. Podle informací, jež sdílejí uživatelé napříč internetem, začaly na Pixelech 10 během tohoto víkendu zničehonic opakovaně padat aplikace, přičemž není jasné, co je příčinou těchto problémů.
Náhodné pády aplikací bez zjevné příčiny
Někteří uživatelé se pokusili několikrát restartovat své telefony v naději, že se problém vyřeší. To však funguje jen na několik minut, než aplikace začnou znovu padat. Záhadná chyba vede k zamrzání aplikací, přičemž Android zobrazuje dialogové okno, ve kterém uvádí, že aplikace neodpovídá. Přeinstalování aplikace, vymazání její mezipaměti a souvisejících dat také podle uživatelů není řešením.
All of a sudden, my Pixel 10 Pro XL has been kneecapped by an unknown issue which I suspect is caused by Google Play services where many apps are freezing and not loading. It's really bad.
I rebooted several times and the issue comes back within minutes.
Anyone else? pic.twitter.com/9vA2jfQC29
— Artem Russakovskii (@ArtemR) October 12, 2025
Podle zpráv na Redditu to vypadá, že pády aplikací postihují pouze majitele Pixelů 10, zatímco starší uživatelé Pixelů mají evidentně štěstí a problémy se jich netýkají. Několik uživatelů Pixelů 9 nicméně také nahlásilo stejný problém, tudíž je otázkou, jak moc je tato chyba rozšířená. Prozatím to také vypadá, že chyba se vyskytuje pouze u zařízení Pixel, zatímco ostatní chytré telefony s Androidem tento problém nemají. Vzhledem k tomu, že chyba postihuje téměř všechny aplikace pro Android, pravděpodobně se bude jednat o problém se službami Google Play.
Jedno dočasné řešení, které objevila komunita na Redditu, spočívá v ujištění, že váš Pixel 10 používá říjnovou aktualizaci Androidu, přičemž následně je potřeba odinstalovat nejnovější verze služeb Google Play a Play Store a znovu je aktualizovat. Během tohoto procesu budete odhlášeni ze svého účtu Google, nicméně tento proces by měl zastavit nepříjemné pády aplikací. U některých uživatelů také pomohlo pouze vymazání dat služeb Google Play. Dokud Google tento problém nepřizná a nevydá opravu, nejlepším řešením je vymazat data, nebo přeinstalovat služby Google Play.