Setkali jste se s tím také? Android trápí otravný problém s notifikacemi, Google pracuje na opravě

- Google řeší otravnou chybu s notifikacemi v případě Androidu 16
- Majitelé telefonů Pixel totiž hlásí, že je zařízení neupozorňuje na notifikace
- Chyba by mohla být opravena už v následujících týdnech
S novým softwarem přicházejí nejen nové funkce, ale také chyby, které se v rámci testování nestihly odladit. Výjimkou není ani aktuální Android 16, který se postupně rozšiřuje mezi uživatele. Jedním ze způsobů, jak si nový systém osahat už nyní, je pořízení vlajkových modelů přímo od samotného Googlu, tedy některého z Pixelů 10. Ani přes to, že stabilní verze Androidu 16 je tady s námi už od června to bohužel neznamená, že se jedná o perfektní systém bez chyb, alespoň jak jsme se nyní dozvěděli od některých uživatelů, které trápí nepříjemná chyba.
Chyba se netýká jen aktuálních Pixelů 10
Jeden z uživatelů v červnu podal hlášení v rámci Google Issue Tracker, ve které popsal podivný problém s oznámeními v systému Android 16. Konkrétně si tento uživatel a několik dalších stěžovali na to, že oznámení nepřehrávají žádné zvuky, pokud je již oznámení přítomné v notifikační liště. „Při testování funkčnosti oznámení jsme zjistili, že další příchozí oznámení nepřehrávají žádné zvuky, ani když je hlasitost nastavena na maximální hlasitost a jsou udělena oprávnění k přepsání funkce Nerušit (ačkoli tento problém existuje jak při zapnutém, tak při vypnutém režimu nerušit),“ popisují chybu samotní uživatelé.
Zdá se, že problém není omezen pouze na nejnovější Pixely – vlákno obsahuje stížnosti uživatelů napříč různými řadami, které zahrnují až majitelé Pixelů 6. Zasažení uživatelé také poznamenali, že tento problém je nepříjemný zejména s ohledem na příchozí nofitikace budíků, chytrých kamer či měřičů hladiny cukru v krvi. Dobrou zprávou je, že Google o celém problému již ví a začátkem minulého měsíce přislíbil, že zapracuje na opravě.
Nepřehlédněte
Recenze Google Pixel 10: stejný, nový, lepší?
„Děkujeme za nahlášení tohoto problému. Chyba je interně opravena a bude zahrnuta do příštího čtvrtletního vydání,“ uvedl Google. Není jasné, zda bude tato oprava zahrnuta do verze QPR1 systému Android 16 nebo do verze QPR2. Očekává se, že vydání QPR1 vyjde ještě tento měsíc, zatímco QPR2 by mělo přijít v prosinci. Je tedy možné, že tato chyba bude odstraněna již v následujících týdnech.