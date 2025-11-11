Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro přijíždí v barvách stáje Aston Martin

- Spolupráce Realme s týmem F1 Aston Martin pokračuje
- Druhým společným počinem je upravená edice smartphonu Realme GT 8 Pro
- Telefon se pyšní speciální barvou, upraveným prostředím a bohatým balením
Spolupráce výrobců smartphonů se slavnými automobilkami nejsou nic neobvyklého, většinou se ale jedná o jednorázovou záležitost. Značka Realme prolomila ledy letos na jaře, kdy uzavřela 3letý kontrakt nikoliv s „obyčejnou“ automobilkou, ale rovnou s týmem Formule 1 Aston Martin. Výsledkem této spolupráce se stal smartphone Realme GT 7 Dream Edition z května letošního roku, na který nyní navazuje model Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Editon.
Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition: jméno hovoří za vše
Speciální edice Realme GT 8 Pro v designu stáje Aston Martin F1 Team vypadá podobně jako předchozí model. Telefon je vyveden převážně v zelené barvě Aston Martin Green, kterou stejně jako na monopostech F1 doplňují křiklavě žluté křivky. Žluté je zamykací tlačítko.
Inspiraci formulí 1 je znát i na dalších místech – na zádech najdeme strukturu evokující proudění vzduchu ve vysokých rychlostech (nebo ve větrném tunelu) a stříbrné logo závodního týmu. Třešničkou na dortu je jsou pak uživatelsky vyměnitelné moduly fotoaparátu, které zdobí textura připomínající karbon.
Bohaté balení s nádechem formule 1
Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition má stejné parametry jako řadový model, ve výbavě tak najdeme 6,79″ displej, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a sestavu fotoaparátů vyladěnou značkou Ricoh. Telefon bude dostupný v jedné paměťové variantě s 16 GB RAM a 1TB úložištěm.
Realme GT 8 Pro v edici Aston Martin je dodáván ve sběratelské krabici, která kromě telefonu obsahuje:
- Dva vyměnitelné ostrůvky fotoaparátu se šroubováčkem k pohodlné výměně
- Dva nasazovací kryty s různými výřezy pro modul fotoaparátu
- Špendlík na otvírání slotu na SIM kartu ve tvaru formule 1
- Nabíječku
Do barev týmu Aston Martin je převlečené i uživatelské prostředí, které dostalo vlastní tapety, ikony a zvuky.
Cena a dostupnost
Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition se začíná v těchto dnech prodávat v Číně, kde je cena nastavena na 5 499 CNY (asi 20 tisíc korun s DPH). Doufejme, že se tento model dostane stejně jako předchůdce i do České republiky.