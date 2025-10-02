Ford dal Applu košem! Automobilka odmítá rozhraní CarPlay Ultra a má k tomu pádný důvod

- CarPlay Ultra se stále nedaří prosadit do konkrétních vozidel
- Šéf Fordu nyní upřesnil, proč se do ikonických amerických vozů systém od Applu nepodívá
- Infotainment z Cupertina je k dispozici jen v Aston Martinech, brzy přibydou vozy automobilky Hyundai
Moderní automobily jsou stále více „počítače na kolech“, s čímž souvisí také potřeba kvalitního softwaru, který jej bude naplno využívat a nebude pro uživatele překážkou. Právě automobilky jsou ale nechvalně proslulé pro své polofunkční infotainmenty, jenž umí pořádně otrávit nejednu jízdu. Pomocnou ruku segmentu automotive nabídl jak Google, tak Apple, přičemž oba nabízí jak odlehčenou variantu v podobě „nadstavby“, která funguje nad výchozím infotainmentem po připojení telefonu, tak komplexní řešení, které má kontrolu nad všemi funkcemi vozu.
Ford zařadil ohledně CarPlay Ultra zpátečku
V případě Applu nese název CarPlay Ultra a gigant z Cupertina s ním měl velké plány. Ačkoli původně Applu přislíbila implementaci nejedna velká automobilka, až do této chvíle se toto řešení objevilo pouze v SUV od Aston Martinu, přičemž nasazení ve svých vozech vlažně potvrdil také Hyundai. Naopak do svého slibu postupně automobilky, jako třeba BMW či Mercedes-Benz, zařazují zpátečku a raději se spoléhají na vlastní řešení, což jistě Apple netěší.
Na seznam těch, kteří CarPlay Ultra do svých vozů nenasadí, se přidal Ford. V podcastu serveru The Verge to potvrdil samotný generální ředitel Fordu, Jim Farley. „Nelíbí se nám, jak v praxi vypadá systém Ultra, nicméně jsme stále připraveni spolupracovat s Applem. Na toto téma jsem s Timem Cookem mnohokrát hovořil,“ uvedl v podcastu Farley. Důvody Farley nikterak nezakrýval a víceméně se shodují s tím, co vadí i ostatním automobilkám – nelíbí se jim totiž představa, že by nad vozem ztratily plnou kontrolu.
Další překážkou je z pohledu Fordu také omezená podpora některých jejich asistentů, jmenovitě Advanced Driver Assistance Systems. Apple sice při oznámení CarPlay Ultra uvedl, že jeho řešení bude podporovat pokročilé asistenty ve vozidlech jednotlivých výrobců, nicméně to vypadá, že tomu tak není ve všech případech. Pokud bude chtít Apple se svým CarPlay Ultra uspět, čeká ho hodně práce s přesvědčením automobilek, aby se vzdaly plné kontroly nad svými vozidly.