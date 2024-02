Finanční výsledky Applu za poslední kvartál: na službách vydělal nejvíce ve své historii

Apple zveřejnil finanční výsledky za poslední kvartál loňského roku

Tahouny čtvrtletí byly iPhony a služby, prodeje iPadů a příslušenství naopak klesly

Tim Cook přiznal, že Apple letos ukáže novinky z oblasti umělé inteligence

Apple v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření v posledním čtvrtletí loňského roku, který bývá v případě Applu tradičně nejsilnější z celého roku. A ani letos tomu nebylo jinak – gigant z Cupertina vyšší tržby i zisk než v minulém roce, avšak o historická maxima se nejedná, zde zatím stále vede poslední kvartál roku 2021.

Silné prodeje iPhonů a služeb

Apple v posledních třech měsících loňského roku utržil 119,6 miliard dolarů (asi 2,73 bilionů korun), což je meziročně o 3 procenta více. Čistý zisk narostl o 13 procent na 33,92 miliard dolarů (asi 775,3 miliard korun).

Z hlediska tržeb z jednotlivých odvětví to vypadá následovně:

iPhone: 69,70 miliard USD (o 6 procent více než loni)

Mac: 7,78 miliardy USD (stejně jako loni)

iPad: 7,02 miliardy USD (o 25 procent méně)

Příslušenství: 11,95 miliardy USD (o 11 procent méně)

Služby: 23,12 miliardy USD (o 11 procent více)

Jak je patrné, v minulém kvartále Apple tradičně nejvíce vydělal na iPhonech a dařilo i službám, jejíchž tržby byly v uplynulém čtvrtletí nejvyšší v historii. Apple se pochlubil, že již prodal 1 miliardu předplatných napříč všemi svými službami, což je dvakrát více než loni. V Cupertinu si rovněž pochvalují, že roste základna jablečných zařízení – aktuálně je jich na světě aktivních 2,2 miliardy.

Menší radost Applu dělá kategorie příslušenství, do kterého se řadí hodinky či sluchátka – zde byly meziroční tržby o 11 procent nižší. Samostatnou kapitolou jsou tablety iPad, jejichž prodeje spadly o čtvrtinu, zde se ale není čemu divit – Apple v roce 2023 žádný nový tablet nepředstavil.

V letošním roce chce Apple vstoupit do nových odvětví, které by mu měly opět přinést nové zákazníky i peníze. Už dnes se začíná prodávat náhlavní souprava Vision Pro, v průběhu letošního roku se podle Tima Cooka dočkáme více informací o vývoji Applu v oblasti umělé inteligence. Do tržeb ale také částečně promluví nová pravidla ve státech Evropské Unie, která dovolí využívat v iOS alternativní obchody aplikací a jiné platební systémy.