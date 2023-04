FBI varuje před nabíjením na veřejnosti, v ohrožení jsou i Češi

S rapidním rozvojem chytrých technologií stále častěji slyšíme různé apely na to, abychom byli v online prostředí pokud možno co nejvíce opatrní. Podvodníci a zloději se totiž skrývají prakticky za každým rohem a stačí jen drobná nepozornost k tomu, abychom některému z nich sedli na lep. Co se už ale ví méně je skutečnost, že i přes veškerou opatrnost v online světě můžeme do svého zařízení dostat malware i skrze poměrně běžnou interakci ve světě fyzickém.

Právě před tím varuje americký Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI. Konkrétně upozorňuje na stále častěji dostupné veřejné nabíjecí stanice, jaké se nachází například na letištích, v hotelích či větších obchodních centrech. Ty totiž mohou být zneužity útočníky k tomu, aby do připojeného zařízení bez vašeho vědomí nahráli škodlivý software, s pomocí kterého mohou kupříkladu ukrást citlivé údaje či rovnou peníze z bankovního účtu.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023