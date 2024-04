Fanoušek předělal trailer ke GTA 6 do reálného světa. Je to neskutečná podívaná!

Youtuber Andrew Levitt vytvořil povedenou předělávku traileru na GTA 6 na skutečných lokacích a s živými herci

Video se originálnímu traileru blíží vhodně zvolenými kostýmy, přesnými kamerovými úhly i totožnou barevnou paletou

Oznamovací trailer k očekávané hře Grand Theft Auto 6 mnozí z vás jistě viděli a dost možná ne jednou. Autor tohoto článku se ostatně přiznává k nižším desítkám nastřádaných zhlédnutí. Pokud se vám povedená upoutávka obtiskla do paměti tak jako mně, určitě byste si neměli nechat ujít její parádní předělávku ve skutečném světě a s živými herci, kterou má na svědomí youtuber Andrew Levitt.

Záběr po záběru

Pro dokreslení atmosféry ve videu zazní stejná píseň jako v původním traileru, tedy „Love Is a Long Road“ od amerického zpěváka Toma Pettyho. Pakliže vás Levittův výtvor zaujme, můžete si na jeho kanále pustit ještě dvanáctiminutový pohled do zákulisí, ve kterém tvůrce vysvětluje, co všechno museli pro některé záběry podstoupit. Předělávka totiž obsahuje všech 46 scén z původního traileru včetně několika autentických archivních záběrů, které zachycují všemožné svérázné floridské postavičky. Obzvláště z některých záběrů na město je patrné, že Rockstar přetváří Miami do digitální podoby s velkou důsledností.

Čekání na GTA 6

Originální oznamovací video z GTA 6 zaznamenalo obrovský počet zhlédnutí (v době psaní článku 185 milionů jen na oficiálním kanálu studia Rockstar Games na YouTube), což není příliš překvapivé vzhledem k velkým očekáváním a více než desetiletému čekání na nový díl. Jeden z analytiků herního trhu dokonce označil vydání Grand Theft Auto 6 za nejdůležitější událost v historii herního odvětví.

Připomeňme, že s vydáním se momentálně počítá na rok 2025 pro PS5 a Xbox Series X/S, byť se tu a tam objeví zpráva či náznak, že z důvodu komplikovaného vývoje by se datum uvedení mohlo posunout až na rok 2026. Patrně by se však jednalo o nejčernější scénář, kterému alespoň v současnosti víceméně nic nenasvědčuje, což nedávno potvrdil i uznávaný novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg.