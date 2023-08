Exkluzivní Snapdragon jen pro Samsung? Vylepšený čipset dostal i tento výrobce

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy přišel o svou exkluzivitu

Nový herní telefon Nubia RedMagic 8S Pro používá identický čipset

Rozdíl je pouze v názvu. U Nubie nenalezneme žádné speciální označení

Při představení telefonů řady Galaxy S23 se korejská společnost chlubila jednou specialitou, kterou konkurenční značky neměly. Šlo o čipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který oproti standardní Qualcomm platformě nabídl vyšší frekvence u CPU i GPU. Vypadá to ale, že to s exkluzivitou nebude tak horké. Identický čipset se totiž nedávno objevil v herním telefonu RedMagic 8S Pro, který spadá pod čínskou značku Nubia. V tomto případě už však bez speciálního označení.

Snapdragon 8 Gen 2 s vyššími takty pro všechny

Podle Qualcommu se stále jedná o platformu Snapdragon 8 Gen 2 a nebylo tak třeba měnit název. Samotný čipset je zcela identický, akorát nabídne podobně jako u Samsung varianty vyšší takty, které teoreticky ve výsledku přidají cca 5 procent výkonu navíc. To asi bude v praxi řešit málokdo, navíc v opravdu náročných situacích stejně dojde k throttlingu a ve finále o výkonu rozhoduje chlazení, což má RedMagic vyřešené mnohem lépe. A to i díky integraci malého ventilátoru.

Zajímavější je celá situace z pohledu exkluzivity Samsungu, který se při představení řady Galaxy S23 chlubil tím, že má něco speciálního, co nikdo jiný nemá. Přitom se pár měsíců poté objeví identický čipset u konkurenčního telefonu. Nabízí se tak možnost, že ze strany Samsungu šlo pouze o časovou exkluzivitu, která však již vypršela, a RedMagic 8S Pro je prvním modelem mimo Samsung s přetaktovaným čipsetem Snapdragon 8 Gen 2.

Dá se očekávat, že další společnosti budou Nubii brzy následovat. Obzvlášť v segmentu herních telefonů, kde se výrobci přetahují pomalu o každý bod v benchmarcích. Vidět jsme to mohli i třeba v minulém roce u Asusu, který vydal ROG Phone 6 a ROG Phone 6D. Jedná se o úplně identické smartphony, které se liší pouze v použitém čipsetu. Společnost nejprve vydala variantu se Snapdragonem 8+ Gen 1 a pár měsíců nato přišel model s čipsetem MediaTek Dimensity 9000+.