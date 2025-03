Exkluzivně: úspěch mě nezajímá, nové hodinky dělám hlavně pro sebe, říká zakladatel Pebble

Otec značky Pebble – Eric Migicovsky – se vrátil na trh s novými chytrými hodinkami Core

V našem rozhovoru přiznal, že komerční úspěch pro něj není důležitý

Hodinky prý vyrábí hlavně pro sebe, protože už deset let používá ty samé

Ještě před tím, než přišel Apple, Samsung a další a chytré hodinky se staly technologickou samozřejmostí, bylo tu pár výrobců, kteří prokopávali tyto tehdy neznámé tunely současného trhu. Jednou z těchto značek byl americký Pebble, který se letos famózně vrací s novými hodinkami Core. Se zakladatelem Pebble Ericem Migicovskym jsme si v exkluzivním rozhovoru povídali o tom, na koho nové hodinky vlastně míří a co stojí za tímto „comebackem“.

Pebble: rozjezd a pád

Značka Pebble přišla s prvním hodinkami v roce 2013, dnes označovanými jako Pebble Classic. O rok později dorazila kovová verze Pebble Steel, následovala uhlazenější verze Pebble Time a těsně před svým koncem v roce 2016 firma odhalila ještě model Pebble 2 a Pebble Time 2.

Už z designu samotných hodinek je patrné, že od začátku cílily primárně na zákazníky z řad fajnšmekrů a technologických nadšenců. Ve své době první hodinky Pebble přicházely s něčím úplně novým: kombinací dlouhé výdrže díky využití e-paper displeje a početnou komunitou opečovávaného operačního systému s řadou aplikací a funkcí, které v začátcích neměly ani Apple Watch.

Trh se ale postupně saturoval a větší výrobci – tehdy ještě Sony, později hlavně Samsung a Apple – vytlačili tyto menší. Pebble, firma postavená na základě masivní kampaně přes crowdfundingový server Kickstarter, kvůli nedostatku prostředků na další vývoj skončila nejdříve v područí Fitbitu a ten následně i s Pebblem spolkl gigant Google.

Otcem a hlavní tváří těchto na první pohled „geekovských“ hodinek je Eric Migicovsky. Ten z prodeje Pebble moc peněz nevydělal, protože Fitbit se značky ujmul za částku kolem 40 milionů dolarů. Migicovsky následně přešel do investiční společnosti Y Combinator, kde radil začínajícím hardwarovým startupům. Aby pak s dvěma partnery v roce 2020 založil novou firmu Beeper, tedy jakýsi agregátor chatovacích aplikací do jedné jediné. Beeper pak odkoupila společnost Automattic za 125 milionů dolarů (skoro 3 miliardy korun).

Pro koho jsou nové hodinky?

Dle svých slov tak vydělal dost peněz na to, aby svůj nový počin – chytré hodinky Core 2 Duo a Core Time 2 – nevnímal jako prostředek k rychlému finančnímu obohacení. Naopak se k podobnému tématu staví dost odmítavě, neplánuje ani další crowdfundingovou kampaň. Mnohokrát uvedl, že jeho hodinky nejsou pro ty, kteří by je chtěli porovnávat s Apple Watch či Samsungem. „Pokud si myslíte, že jsou pro vás lepší Apple Watch, nejspíš to tak je.“

Na koho tedy cílí? „Dělám ty hodinky pro sebe, já chci nové hodinky. Vyzkoušel jsem produkty dalších výrobců, ale není to ono, takže používám už přes 10 let stejné hodinky. Pebble jsou v mnoha ohledech stále nepřekonané,“ vysvětluje Migicovsky. Vzhledem k tomu, že necílí na komerční úspěch, může si dovolit nové hodinky vytvořit zcela bez omezení a přesně podle toho, jak si on sám přeje.

Což je koneckonců vidět na finálních produktech představených v úterý. Core 2 Duo i Core Time 2 mají velmi osobitý design, předně se nesnaží působit jako luxus na zápěstí, slibují až 30denní výdrž díky úspornému e-paper displeji a sází na komunitou spravovaný systém PebbleOS. Právě důležitost systému Migicovsky vyzdvihuje:

„Ideální produkt je kombinací hardwaru a softwaru. Zlom přišel ve chvíli, kdy Google uvolnil systém z hodinek Pebble do stavu open-source. To byl první impuls navázat tam, kde jsme skončili před 10 lety.“ Zároveň Eric Migicovsky odmítá hovořit o comebacku, protože podle něj systém fungoval dlouhou dobu jen a pouze s pomocí komunity, která vyvíjela aplikace pro vlastně dekádu staré hodinky. Značka jako taková tedy podle něj nikdy nezemřela, stejně jako operační systém.

Čínské výlety a další plány

A jaké jsou plány? Migicovsky utužuje vztahy se svými ODM (original design manufacturer) partnery v Číně, kteří nové hodinky vyrábí. Jihočínský Šen-čen, kde je většina jeho partnerů, plánuje navštěvovat každé 2–3 měsíce, o výsledcích těchto schůzek pak transparentně informuje na svém blogu. Nový projekt Core Devices tak zatím nemá žádné reálné zaměstnance, vše funguje díky zmíněným partnerům a síti vývojářů rozesetých po celém světě.

V tuto chvíli byly představeny dvoje nové hodinky, první dorazí na trh v létě, druhé až na konci roku. Co bude pak? Migicovsky zatím situaci nechce komentovat. Vzhledem ke zjevnému nezájmu o komerční úspěch (minimálně v porovnání s giganty) je otázkou, zdali příští naváže s další generací. Spíš to vypadá, že bude podporovat vývojáře aplikací, kteří budou udržovat jeho hodinky aktuální bez hardwarového upgradu.