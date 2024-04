Evropská komise rozhodla: Apple musí po iOS přepracovat také iPadOS

Evropská unie (EU) se rozhodla blíže se zaměřit ve své regulační činnosti na operační systém nejprodávanějších tabletů na trhu – iPadOS od Applu. Vzhledem k počtu uživatelů na evropském trhu jej čeká podobný veletoč jako před pár týdny iOS. A jako náhodou regulace přichází krátce před premiérou nových modelů.

Evropská komise začala vyšetřovat systém iPadOS ve stejnou dobu jako mobilní operační systém iOS. Nyní přichází se zásadním zjištěním: iPadOS kvůli své velikosti, koncepci a popularitě na eurounijním trhu spadá mezi hlavní platformy na trhu (tzv. gatekeepery) a musí se plně podřídit směrnici o digitálních trzích (DMA).

V oficiálním tiskovém prohlášení Evropská komise zmiňuje tyto tři body coby hlavní argumenty, proč iPadOS zařadit mezi hlavní platformy:

Především první bod je extrémně zajímavý. Úředníci EU zřejmě sledují všemožné úniky z technologického světa, již příští týden totiž má dorazit nová generace iPadu Pro a iPadu Air, lze tak skutečně očekávat nárůst koncových zákazníků. Apple se k novému postoji EK zatím nevyjádřil.

Co se pro uživatele iPadOS změní? Nejspíš dojde k podobným změnám jako v případě iOS 17.4 a 17.5, tedy například přidání možnosti stahování aplikací z jiných zdrojů, než je App Store (například z jiných obchodů nebo přímo z prohlížeče).

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌

We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 29, 2024