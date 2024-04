Apple oznámil jarní překvapení. Za dva týdny ukáže „něco nového“

Apple oznámil druhou jarní tiskovkou konferenci

Oficiální nic neprozradil, ale vypadá to na představení nových iPadů a příslušenství

Apple dnes oficiální cestou pozval novináře a prakticky celou veřejnost na svou tiskovou konferenci, která se bude konat přesně za dva týdny. O konání této konference se již dříve spekulovalo, insider Mark Gurman nastínil, že Apple oznámí další jarní novinky zkraje druhého květnového týdne.

Nové iPady už za dva týdny

Na svých oficiálních stránkách a sociálních sítích Apple láká na novou tiskovou konferenci. Ta se uskuteční 7. května v 16 hodin našeho času (7 AM PT) a jako obvykle, i tato bude živě přenášena do celého světa. Event bude pravděpodobně klasicky přednahraný a všichni jej zhlédneme s pádem embarga.

Co na očekávané akci americký výrobce představí? Samotná pozvánka ledacos odkrývá. Logo jablka je stylizované do cákajících barev a listů papíru, v jejich nitru je pak lidská ruka držící stylus Apple Pencil. Pozvánka je ještě doplněna sloganem „Let loose“, tedy „nechte to plynout“.

Dle očekávání půjde o představení nových produktů řady iPad. Lovci úniků – v čele s Markem Gurmanem z agentury Bloomberg – již v minulosti nastínili, že Apple v květnu představí nové generace tabletů iPad Air, iPad Pro a také nové příslušenství, najmě přepracovaný stylus Pencil a pouzdro s klávesnicí.

Žádné další hardwarové novinky očekávat nelze, tedy alespoň ne co se týká této konkrétní akce. Na červen Apple již oficiálně potvrdil výroční konferenci WWDC 2024, na které svou premiéru zažijí aktualizace operačních systémů, jmenovitě iOS a iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 a visionOS 2.