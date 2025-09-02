Evropané už nezasunou. Letošní iPhony u nás mají přijít o stěžejní součást

- Letošní iPhony prodávané v Evropě údajně přijdou o fyzický slot na SIM kartu
- Evropa se tak má přidat k USA, kde se iPhony bez šuplíčku prodávají již tři roky
Už příští týden Apple představí novou generací iPhonů, která přinese několik významných změn. Kromě očekávaného navýšení výkonu a vylepšení fotoaparátů přijdou nové iPhony s upraveným designem zad, levnější iPhony dostanou 120Hz displeje, ty dražší se zase vrátí k hliníkovému šasi (namísto titanového). Hlavní novinkou pak bude nahrazení nejméně prodávané varianty Plus super tenkým modelem Air. Nyní se začalo šuškat o další „novince“, která se bude týkat výhradně Evropanů.
Letošní iPhony údajně přijdou o slot na SIM kartu
Podle exkluzivních informací, ke kterým se dostal server MacRumors, dostali evropští zaměstnanci maloobchodních prodejců Apple Authotized Resellers úkol, aby do pátku 5. září absolvovali školení týkající se podpory eSIM v iPhonech. Termín splnění úkolu je nastaven pouhé čtyři dny před představením nové generace jablečných telefonů, z čehož lze vyčíst jistou souvislost. Není totiž tajemstvím, že iPhony prodávané v USA již tři roky nedisponují fyzickým slotem na SIM kartu a spoléhají se pouze na standard eSIM. Čeká nás podobná praxe v Evropě?
Informace o školení se objevily v interní aplikaci SEED, kterou používají zaměstnanci v oficiálních obchodech Apple a autorizovaní prodejci produktů Apple po celém světě. Školení se týká (minimálně) prodejců v Evropské unii, pokud tedy Apple skutečně sáhne k odstranění slotu na SIM, bude se tato novinka pravděpodobně týkat i našeho trhu. Web The Information reportoval již loni, že plánuje v letošním roce rozšířit počet zemí, ve kterých se budou prodávat iPhony bez fyzického slotu na SIM kartu.
Protlačení standardu eSIM je ze strany Applu dalším „kurážným“ krokem, jak hodit za hlavu starou technologii ve prospěch nové – vzpomeňme například na odstranění 3,5mm sluchátkového portu a masivní rozšíření bezdrátových sluchátek. Technologie eSIM má velký přínos, ale jsou zde i nevýhody. Do první škatulky patří jednoduché pořízení a instalace, úspora místa v telefonu, odolnost vůči poškození nebo enviromentální aspekt – není potřeba vyrábět plastové kartičky. Na druhé misce vah stojí technická složitost (pro méně zdatné uživatele je snadnější manipulace s klasickou SIM) a složitý přechod mezi dvěma a více zařízeními. Potíž také může nastat v zemích, kde není možné eSIM běžně zakoupit – v takovém případě se mohou hodit mezinárodní služby prodávajících virtuální SIM karty ve většině zemí světa.
Apple na svých stránkách podpory udržuje široký seznam operátorů, kteří standard eSIM podporují.
