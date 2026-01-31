TOPlist

Evropa nasadila AI na Hubbleův teleskop, ta odhalila stovky tajemných objektů

Michael Chrobok
Michael Chrobok 31. 1. 19:00
Satelit ve vesmíru (ilustrační obrázek)
  • Umělá inteligence pomáhá při průzkumu vesmíru
  • Dvojice pracovníků Evropské kosmické agentury vytvořila model, který vyhledává anomálie
  • V archivních záběrech objevili přes 1400 nových objektů

Zkoumání vesmíru je poměrně zdlouhavé a náročné, a i když máte velký rozpočet, snadno něco přehlédnete. Dva astronomové z Evropské kosmické agentury (ESA) objevili v archivech Hubbleova teleskopu více než 800 dosud nezdokumentovaných astrofyzikálních anomálií, které se rozhodli nenechat ležet ladem. Dvojice David O’Ryan a Pablo Gómez vycvičila model umělé inteligence, aby prohledal 35 let dat z Hubbleova teleskopu, vyhledal podivné objekty a upozornil na ně.

AI pomohla najít vesmírné anomálie

Záplava dat generovaných nástroji, jako je Hubbleův vesmírný teleskop, může přetížit i velké výzkumné týmy. Proto dává smysl využití umělí inteligence, která je skvělá v prohledávání obrovského množství informací za účelem nalezení vzorců – a upozorňuje na zvláštnosti, které by astronomové jinak mohli přehlédnout. Model používaný astronomy se nazývá AnomalyMatch a prohledal téměř 100 milionů výřezů snímků z Hubble Legacy Archive, což bylo poprvé, kdy byl tento datový soubor systematicky prohledáván za účelem nalezení anomálií.

Příklady anomálií, které objevila umělá inteligence v datech Hubblova teleskopu
Příklady anomálií, které objevila umělá inteligence v datech Hubblova teleskopu

Představte si podivně tvarované galaxie, světlo zakřivené gravitací masivních objektů nebo disky tvořící planety viděné z boku. AnomalyMatch prošel datovými soubory za pouhé dva a půl dne, což je výrazně rychleji, než kdyby tuto činnost dělali lidé. Výsledky, publikované v časopise Astronomy & Astrophysics, odhalily téměř 1 400 „anomálních objektů“, z nichž většina byly galaxie, které se spojovaly nebo vzájemně ovlivňovaly.

Mezi další anomálie patřily gravitační čočky (světlo zkreslené do kruhů nebo oblouků masivními objekty před nimi), medúzové galaxie (které mají plynová „chapadla“) a galaxie s velkými shluky hvězd. „Snad nejzajímavější ze všeho bylo, že se našlo několik desítek objektů, které se vůbec nedaly zařadit do žádné kategorie,“ uvedla ESA v příspěvku na blogu.



Asteroid padající na Zemi (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Bojíte se srážky Země s asteroidem? Šance výrazně klesla, tvrdí ESA

„Jedná se o fantastické využití umělé inteligence k maximalizaci vědeckého výstupu archivu Hubbleova teleskopu,“ řekl Gómez. „Nalezení tolika anomálních objektů v datech Hubbleova teleskopu, kde by se dalo očekávat, že již byly nalezeny, je skvělý výsledek. Ukazuje to také, jak užitečný bude tento nástroj pro jiné velké datové soubory.“ Otázkou zůstává, co dalšího umělá inteligence ve službách vědy ještě nalezne.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

