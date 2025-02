Bojíte se srážky Země s asteroidem? Šance výrazně klesla, tvrdí ESA

Pravděpodobnost srážky asteroidu 2024 YR4 se Zemí výrazně klesla

Poslední odhad Evropské vesmírné agentury je velmi optimistický

V příštích měsících budou vědci asteroid bedlivě sledovat

Ačkoli se může zdát, že vesmír je poměrně prázdné místo, je v něm překvapivě velké množství objektů, které jim bezcílně potulují a je jen otázkou času, než do něčeho narazí. Tím něčím může být mimo jiné také naše planeta, přičemž pokud by k nám zamířil nějaký větší vesmírný objekt, může hrozit nejen smrt desítek milionu lidí, ale klidně také konec veškerého života na Zemi. Vesmírné agentury po celém světě proto bedlivě sledují vesmír a odhadují, jaká je šance srážky potenciálně nebezpečného objektu s naší domovskou planetou.

Pravděpodobnost srážky Země s asteroidem 2024 YR4 se zmenšila

Jedním z objektů, který pro nás představuje riziko, je potenciálně také asteroid 2024 YR4. O něm NASA tvrdila, že je zde 0,28% šance, že zasáhne Zemi. I když se to může zdát jako malé riziko, přesto se vzhledem k velikosti vesmíru jedná o poměrně vysokou pravděpodobnost. Naštěstí to s případnou srážkou nebude tak horké, alespoň podle pozorování Evropské vesmírné agentury. Ta totiž tvrdí, že šance srážky asteroidu 2024 YR4 se Zemí je jen 0,16 procent.

Začátkem tohoto týdne se pravděpodobnost dopadu asteroidu na Zemi dne 22. prosince 2032 přiblížila 3,1 procenta, což je podle agentury „nejvyšší pravděpodobnost dopadu, jakou kdy NASA zaznamenala pro objekt této velikosti nebo větší“. Nejnovější odhady trajektorie pocházejí z pozorování provedených po týdnu omezené viditelnosti způsobené úplňkem. Pozemní teleskopy budou 2024 YR4 sledovat až do dubna. V březnu a květnu budou k pozorování pohybu planetky využity infračervené schopnosti vesmírného teleskopu Jamese Webba, přičemž jeho data pomohou vědcům přesněji vypočítat velikost 2024 YR4 a tím přesněji určit, jakou hrozbu představuje.

Server Astronomy.com odhaduje, že asteroid bude mít velikost 40 až 92 metrů a do Země narazí s energií přibližně 7,7 megatun. To sice není dostatečně silná energie na to, aby vyhladila lidstvo stejně jako dinosaury, ale i tak je to více než dost energie na to, aby přímý zásah zničil větší město. Ačkoli se pravděpodobnost dopadu asteroidu na Zemi dramaticky snížila, NASA zároveň uvádí, že nové údaje zvýšily šanci srážky 2024 YR4 s Měsícem na jedno procento. Vzhledem k tomu, že Měsíc má na život na Zemi zásadní dopad, měla by nás tato informace rovněž mírně znepokojovat.