EvoCycle je chytrá sprcha, která ušetří až 80 % vody, používá k tomu důmyslný systém

- Americká firma Kohler představila chytrý sprchový systém s názvem Anthem EvoCycle
- Stylová novinka podle výrobce dokáže ušetřit až 80 % vody při sprchování
- Kromě čisté vody totiž využívá i použitou, kterou prochází přes zabudovaný filtrační systém
Americká společnost Kohler, která je známá především výrobou instalatérských produktů, představila nový sprchový systém s názvem Anthem EvoCycle, který údajně dokáže snížit spotřebu vody při sprchování až o 80 %. Kromě čerstvé vody totiž využívá i tu použitou, kterou čistí zabudovanou filtrací. Novinka by z dlouhodobého hlediska mohla ušetřit velké množství vody, která je na řadě místech po světě nedostatkovým „zbožím“.
Ale ta cena…
Společnost Kohler tvrdí, že její nový inteligentní sprchový systém Anthem EvoCycle dokáže ušetřit až 80 % vody, a to bez použití speciálních sprchových hlavic, které omezují průtok nebo tlak vody. Důmyslný systém místo toho využívá nádrž umístěnou v základně sprchy, která shromažďuje použitou vodu, odkud ji posílá do zabudovaného filtračního systému, aby ji pak vrátila zpět do sprchové hlavice.
Bohužel se však vůbec nejedná o levnou záležitost – cena začíná na 7 500 dolarech (cca 150 tisíc korun), přičemž po započtení všemožných slev se lze dostat na cenu 5 625 dolarů (asi 115 tisíc korun). Zájemci si ke sprše navíc musí samostatně dokoupit příslušné potrubí a základnu s vodní nádrží za dalších 825 dolarů (cca 16 900 korun).
Chytrá sprcha
Recirkulační systém Anthem EvoCycle začíná „standardním režimem“, kdy ze sprchy vytéká pouze čerstvá voda, která se postupně shromažďuje v zásobníku. Přepnutím do „cyklického režimu“ se smíchá přibližně 1,9 litru této čerstvé vody se špinavou použitou vodou, která prochází přes uzavřený filtrační systém – teprvé pak si najde cestu do sprchové hlavice. Systém tak nejen snižuje spotřebu vody, ale může také potenciálně snížit spotřebu energie tím, neboť tak často nevyužívá ohřívač vody.
Sprcha navíc potřebuje přístup k napájení čerpadla i speciálního digitálního ovladače, který se připojuje k chytré domácnosti a doprovodné mobilní aplikaci pro dálkové ovládání. Před případnou koupí byste se také měli ujistit, že vaše koupelna vůbec dokáže čerpací systém pojmout. Výrobce udává, že bez více než 11 cm hlubokého výřezu v podlaze se zkrátka neobejdete.