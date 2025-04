EU znovu prahne po Applu. Trumpovo šílenství ale nečekaně pomohlo

V rámci minimální obchodní komplikace EU pozastavila plánované pokuty pro Apple a Metu

Cílem eurokomisařů je aktuálně domluvit s Amerikou obousměrně výhodná 0% cla

Evropská unie se rozhodla pozastavit další vlnu sankcí proti dvěma americkým gigantům Applu a společnosti Meta, informoval deník The Wall Street Journal. Může za to obchodní „šílenství“ vyvolané administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zástupci EU nechtějí podle některých zdrojů dráždit USA ve snaze domluvit co nejvýhodnější tarifní cla.

Apple a Metu čekají další pokuty

Apple má v evropském prostoru složitou situaci. Patří k největším americkým výrobcům na eurounijním trhu, což z něj dělá jasný cíl regulátorů, především pak Evropské komise. Apple musí podléhat environmentálním podmínkám, ale také splňovat nařízení dle aktu o digitálních trzích (DMA) a digitálních službách (DSA). Za porušování těchto zákonů mu byla již v minulosti udělena nejedna pokuta a nespočet varování.

Další z pokut, které se Evropská komise chystala americké společnosti udělit, však byla odložena. V případě společnosti Apple se měla týkat monopolních praktik v obchodě App Store (vysoké poplatky pro vývojáře) a také tzv. interoperability, tedy že nezpřístupňuje své operační systémy konkurenci za účelem celistvého propojení.

U Meta se zase Komisi nelíbí model „pay or consent“, podle kterého se uživatelé buď vzdají svých osobních dat, nebo za jejich komplexní ochranu musí platit. Agentura Reuters však už v březnu informovala o tom, že tyto pokuty budou „mírnější“, rozhodně tedy ne 10 % globálních tržeb za celý rok, jako je dáno dle evropských směrnic. Apple i Meta si však mohou alespoň částečně oddychnout, a to díky Donaldu Trumpovi.

Teď hlavně domluvit cla

Krátce před tím, než se měl v hlavním městě USA potkat představitel Evropské komise Maroš Šefčovič se svými americkými protějšky, došlo k oznámení, že případné sankce budou odloženy na neurčito. Motivace je přitom jasná – Evropská unie se snaží domluvit s americkou administrativou zajímavější obchodní podmínky, než které nastavil Donald Trump v rámci svých nových celních tarifů.

Jakýkoliv, byť evropskou optikou oprávněný, útok na nějakou americkou firmu by tato jednání mohl výrazně zkomplikovat. Cílem eurounijních zástupců je přitom domluvit s USA rovnou dohodu o 0% clu na evropské zboží do USA, stejně jako o americkém zboží do EU.

