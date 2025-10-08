EU určuje pravidla hry: Apple nabídne alternativní obchody s aplikacemi i mimo Evropu

- Alternativní obchod s aplikacemi AltStore PAL se chystá mimo Evropskou unii
- Rozšířit by se mohl například do Japonska či Brazílie
- Zároveň chystá proniknout do fediverse pomocí protokolu ActivityPub
Ekosystém Applu je považován za takzvanou zahradu za zdí – kalifornská společnost má plnou kontrolu nad softwarem i hardwarem, přičemž výměnou za ní nabízí uživatelům určitou míru komfortu. To je nicméně už delší dobu trnem v oku Evropské unie, která skrze své zákony a nařízení přiměla Apple do určité míry tuto zahradu otevřít i třetím stranám. Nejviditelněji se toto opatření projevilo v možnosti instalovat obchody s aplikacemi třetích stran v rámci systému iOS.
AltStore PAL je připraven expandovat
Zatímco někteří tento krok kritizovali, jiní jej naopak přijali s povděkem. Apple každopádně s tímto krokem původně nesouhlasil a umožnil se z něj těšit jen uživatelům v rámci EU, nicméně jak to vypadá, Unie stanovila trend. Alespoň podle prohlášení vývojáře Riley Testuta, který stojí za prvním oficiálním alternativním obchodem s aplikacemi pro iOS jménem AltStore PAL. Ten nyní oznámil, že plánuje rozšířit tento obchod i mimo území Evropské unie.
„Konkrétně plánujeme spuštění v Japonsku, Brazílii a Austrálii do konce roku, ve Velké Británii pak v roce 2026,“ uvádí Testut. Spuštění v dalších zemích je „zdaleka naší prioritou číslo jedna“, tvrdí vývojář, ale tým AltStore stále čeká na další informace od Applu týkající se „přesného načasování“. Testut také říká, že AltStore výrazně proniká do fediverse pomocí protokolu ActivityPub, který sdružuje aplikace, aktualizace aplikací a novinky z AltStore do otevřené sociální sítě. Podle Testuta to bude fungovat takto:
Nepřehlédněte
Apple zasáhl proti torrentové aplikaci. Neochránila ji ani přítomnost v alternativním obchodě
„Každý zdroj AltStore obdrží svůj vlastní účet ActivityPub, který pak může sledovat jakýkoli jiný otevřený účet na sociálních sítích. Budete moci vše lajkovat, sdílet a reagovat, přičemž všechny tyto interakce se budou nativně zobrazovat v AltStore. Jinými slovy, budete moci komentovat aplikaci na Mastodonu, lajkovat novinky na Threads, poté otevřít AltStore a zobrazit všechny tyto interakce v aplikaci,“ říká Testut. Jak tato varianta bude fungovat v praxi se budeme muset nechat překvapit. Alternativní obchod nicméně obdržel investici ve výši 6 milionů dolarů (cca 125 milionů korun) od Pace Capital, tudíž nadějný vývojář patrně nemá obavy o budoucnost.