Apple zasáhl proti torrentové aplikaci. Neochránila ji ani přítomnost v alternativním obchodě

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 29. 8. 12:00
Hacker používající počítač od Applu (ilustrační obrázek)
  • Kalifornský technologický gigant zasáhl proti aplikaci na stahování torrentů
  • Ta se přitom nacházela v nabídce alternativního obchodu AltStore Pal
  • Podle oficiálního vyjádření není problém v účelu aplikace, ale v národnosti vývojáře

Distribuce obsahu skrze torrenty je oblíbená především u internetových pirátů, kteří tímto způsobem rádi šíří nelegální kopie různého softwaru, her, filmů, seriálů či hudby. Ačkoli se tento druh sdílení dá využít i pro legální účely, ty nelegální vyvstanou na mysl nejednomu uživateli jako první. Ke sdílení skrze torrenty je nicméně za potřebí speciální aplikace či program, v případě iOS například ta s názvem iTorrent, která není k dispozici na standardním App Store, ale na alternativních obchodech na území Evropské unie.

Problém se stahováním torrentů, nebo s národností vývojáře?

Tedy tak tomu bylo až donedávna. Apple sice umožňuje v EU fungovat i alternativním obchodům s aplikacemi, jako je AltStore Pal, nicméně stále má velké slovo v tom, jaké aplikace skrze tyto obchody mohou být distribuovány. Vzhledem k tomu, že gigant z Cupertina netoleruje torrentové aplikace ve svém vlastním obchodě, podle svého posledního kroku nehodlá těmto aplikací ulehčovat život ani u třetích stran, alespoň podle informací serveru TorrentFreak. Ten totiž informoval, že aplikace iTorrent již není oficiálně k dispozici v rámci AltStore Pal, a to na žádost Applu.

Od července 2025 si někteří uživatelé iTorrentu nemohli aplikaci stáhnout, přičemž vývojář aplikace uvedl, že mu Apple zrušil práva na přítomnost v rámci alternativní distribuce. Ačkoli pro aplikace distribuované mimo App Store platí mnohem méně omezení, Apple pro ně zavedl ověřovací proces, který mu poskytuje určitou kontrolu nad aplikacemi mimo App Store. Tento proces zahrnuje základní kontrolu, která zajišťuje, že aplikace neobsahují známý malware, viry nebo jiné bezpečnostní hrozby. Apple uvádí, že se také ujišťuje, zda aplikace fungují tak, jak bylo slíbeno, a zda nevystavují uživatele podvodným praktikám.



Daniil Vinogradov, vývojář stojící za iTorrentem, tvrdí, že Apple neuvedl důvod, proč byla aplikace iTorrent stažena z alternativního obchodu. Po žádosti o další informace poskytl Apple jen vágní odpověď a později uvedl, že jeho interní tým problém prošetřuje. „Stále netuším, zda to byla moje chyba nebo chyba Applu. Jejich odpovědi nedávají smysl,“ uvedl Vinogradov pro TorrentFreak. Apple nicméně své interní vyšetřování již uzavřel a v jeho odůvodnění stojí, že „ověření této aplikace bylo odstraněno, aby bylo možné dodržet pravidla související s vládními sankcemi v různých jurisdikcích. O této skutečnosti jsme informovali vývojáře.“ Pro Apple tedy může být problémem také to, že za aplikací stojí ruský vývojář, který žije na Maltě.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

