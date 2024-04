Embracer Group končí. Ovlivní to vývoj Kingdom Come 2?

Švédský videoherní gigant se rozdělí na tři samostatné společnosti

Ty se budou zaměřovat na vývoj AAA her, deskových titulů a na mobilní a nezávislé hry

Vývoj Kingdom Come 2 by restrukturalizace neměla ohrozit

Široké veřejnosti patrně název švédské společnosti Embracer Group mnoho neřekne, nicméně na videoherním poli se jedná o giganta, který má ve svém portfoliu řadu zvučných studií a značek, mimo jiné také pražské studio Warhorse či slovenské vývojáře z Nine Rocks Games. Herní gigant nyní oznámil plán rozdělit se na tři samostatné herní a zábavní společnosti: Asmodee Group, Coffee Stain & Friends a Middle-earth Enterprises & Friends.

Embracer Group, tak jak ho známe, skončí

Podle společnosti Embracer se bude jednat o samostatné, veřejně obchodované společnosti, což prý umožní každému subjektu lépe se soustředit na své hlavní strategie a nabídnout diferencovanější a odlišnější akciové příběhy pro stávající i nové akcionáře. „Tento krok směrem ke třem nezávislým společnostem posiluje vizi společnosti Embracer podporovat podnikatele a tvůrce s dlouhodobým smýšlením,“ říká Lars Wingefors, spoluzakladatel a generální ředitel Embracer Group, „a umožňuje jim tak pokračovat v poskytování nezapomenutelných zážitků pro hráče a fanoušky po celém světě.“

Společnost Embracer Group, která je známá tím, že v poslední době získala práva na závratné množství značek, jako je Tomb Raider nebo Pán prstenů, se od loňského roku intenzivně věnuje restrukturalizaci. Od té doby společnost uzavřela několik projektů a studií, propustila zaměstnance po celém světě a prodala vývojářské studio Borderlands Gearbox společnosti Take-Two za zlomek původní ceny 1,3 miliardy dolarů (cca 30 miliard korun).

Tři nové společnosti budou rozděleny takto:

Middle-earth Enterprises & Friends: tato společnost, která vznikne přejmenováním Embracer Group, je popisována jako kreativní síla v oblasti vývoje a vydávání AAA her, která si ponechá vlastnictví IP titulů Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider a The Lord of the Rings

Asmodee Group: nová pobočka zaměřená na vydávání a distribuci stolních her. Stávající katalog zahrnuje zavedené tituly jako Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble a Exploding Kittens. Asmodee také vyvíjí licencované stolní hry podle sérií Pán prstenů, Marvel, Hra o trůny a Hvězdné války. Embracer předpokládá, že k odštěpení a uvedení akcií dojde do 12 měsíců

Coffee Stain & Friends: je popisována jako rozmanitý herní subjekt, který se zaměří na nezávislé hry, hry střední třídy a free-to-play hry. Pod tuto novou společnost spadají například Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown a Valheim. Předpokládá se, že akcie budou k dispozici v roce 2025

„Tento krok byl učiněn se záměrem plně rozvinout potenciál každého týmu a poskytnout mu vlastní vedení a strategické směřování,“ řekl Wingefors. „Je to začátek nové kapitoly, kapitoly, které se hodlám i nadále účastnit jako aktivní, angažovaný a podporující akcionář všech tří nových subjektů s věčně zeleným horizontem.“ Na vývoj hry Kingdom Come 2, který již míří do finiše, by restrukturalizace neměla mít vliv. Pozitivní je také to, že Warhorse zůstane v „hlavní“ větvi společnosti, která se bude zaměřovat na AAA tituly.