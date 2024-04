Celosvětový bestseller se dočká pokračování! Kingdom Come Deliverance 2 s českým dabignem vyjde ještě letos

Warhorse oznámilo práce na nové hře s názvem Kingdom Come: Deliverance 2

Ta se bude opět odehrávat ve středověku, tentokrát v okolí Kutné Hory

Dočkat se máme už v letošním roce i s českým dabingem

Dlouhé čekání je u konce. Dnes konečně české studio Warhorse, které stojí za skvělým středověkým RPG Kingdom Come: Deliverance, oznámilo nový titul s názvem Kingdom Come: Deliverance 2. Hra se bude opět odehrávat ve středověku a bude navazovat přesně tam, kde skončil první díl.

Kingdom Come se dočká pokračování

Trailer začal hranou sekvencí, ve které se představitel Henryho Tom Mckay projel noční Kutnou Horou na koni, aby se setkal s hercem Lukem Dalem, který ve hře ztvárnil Jana Ptáčka v chrámu sv. Barbory. Poté již následují záběry ze hry, které nám ukázaly například obléhání hradu, vesnickou svatbu, souboje či herní prostředí jako takové. Podle kreativního ředitele Dana Vávry bude hra výrazně větší, především po obsahové stránce. Ze záběrů přímo ze hry lze jen těžko odhadnout, jak moc se změnily herní mechaniky a především souboje, nicméně dočkat bychom se mohli nových zbraní, například kuše.

Ačkoli se dříve spekulovalo, že by se hra mohla odehrávat ve velkém městě, například Praze či Vídni, nakonec bude ústředním bodem hry město Kutná Hora, která byla ve středověku významným sídlem především díky svým zásobám stříbra. I přes to, že se Kutná Hora nemůže velikostí rovnat Praze či Vídni, oproti prvnímu dílu, kde de facto žádné město nebylo, jde o poměrně velký skok a pro vývojáře to bude znamenat velkou výzvu. Na rozdíl od prvního dílu tentokrát nebudete řešit záležitosti nižší šlechty, ale rovnou problémy králů.

Po grafické stránce nevypadá hra příliš odlišně od prvního dílu, nicméně ten ani na dnešní poměry nevypadá vůbec špatně, takže pokud vývojáři vychytají všechny mouchy a obohatí hru například o ray tracing či jiné moderní technologie, jistě se bude na co koukat. O hudební doprovod se opět postará Jan Valta, jehož skladby notně přidaly na atmosféře prvního dílu. Co hráče ale potěší nejvíc, je datum vydání, které bylo stanoveno na letošní rok. Kdy přesně se dočkáme, bohužel Warhorse nezmínili, nicméně už samotný rok 2024 je velmi příjemným překvapením. Titul si budeme moci zahrát na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S nejen s českými titulky, ale také s českým dabingem.

Pražské studio Warhorse se za svou krátkou dobu existence stihlo nesmazatelně zapsat (nejen) na českou herní mapu. Mezi přední osobnosti patří kreativní ředitel Dan Vávra, výkonný producent Martin Klíma či generální ředitel Martin Frývaldský. V únoru 2019 firmu koupila rakouská společnost Koch Media, dceřiná společnost nadnárodní korporace Embracer Group, jež za 100% podíl zaplatila 41,8 milionu eur, v přepočtu 1,1 miliardy korun.