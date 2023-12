Český megahit Kingdom Come míří na Nintendo Switch. Známe termín vydání

Středověký videoherní epos Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse Studios je dostupný na všech hlavních platformách, vyjma konzole Nintendo Switch. Tu v mnoha případech limituje nižší výkon oproti konkurenci, což je pro vývojáře výzva. Že jde uvést i plnohodnotné tituly na Switchi dokázalo například studio CD Projekt RED se svým Zaklínačem 3 a pražské studio rozhodně nechtělo zůstat pozadu. Titul z roku 2018 se konečně dočká uvedení také na nejprodávanější konzoli současné generace, jak potvrdilo samotné studio na sociálních sítích.

Port hry Kingdom Come: Deliverance by měl na Nintendo Switch vyjít už začátkem příštího roku a to rovnou v Royal Edition, která obsahuje všechna rozšíření, tedy Z popela, Milostná dobrodružství bodrého rytíře Jana Ptáčka, Kunovi harcíři a Úděl ženy. Společně s Warhorse Studios na portu hry pracuje také studio Saber Interactive, které pomáhalo i polskému CD Projektu s uvedením Zaklínače 3 na Switch a jedná se tedy o zkušené partnery v této oblasti.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition is coming to Nintendo Switch in the early 2024! ⚔️

In collaboration with @SaberGames, we are bringing Henry's thrilling journey to the palm of your hand very soon. pic.twitter.com/TSXcjcYYSk

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) December 7, 2023