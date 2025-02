Elon Musk v Dubaji vybuduje síť tunelů. Cestující dostaneme kamkoliv do šesti minut, tvrdí

Dubajský dopravní úřad a The Boring Company Elona Muska představily nový projekt Dubai Loop

Půjde o síť tunelů – v první fázi bude vybudována 17km linka s jedenácti zastávkami

Pro přepravu budou využívány elektromobily schopné jezdit rychlostí až 160 km/h

Minulý týden se ve Spojených arabských emirátech konala několikadenní konference s názvem World Governments Summit, které se zúčastnily osobnosti technologického světa. Jednou z nich byl i multimiliardář Elon Musk, i když pouze virtuálně. Ten v rámci telekonference vystoupil v rozhovoru s ministrem pro umělou inteligenci Omarem Al Olamem.

Společně oznámili uzavření memoranda pro realizaci projektu Dubai Loop. Jeho cílem je podzemní transport osob. Zakázku dostala na starost Muskova společnost The Boring Company. Ta už má s výstavbou podobného řešení zkušenost v rámci projektu Las Vegas Loop, který jsme si už před lety také vyzkoušeli. Tunel ve Spojených arabských emirátech tak už má svou funkční předlohu, i když dost osekanou. Kdo by čekal, že zde budou jezdit autonomně řízené Tesly, bude zklamán – stále je řídí lidé. Zda tomu u Dubai Loopu bude jinak, zatím nevíme.

Podzemní komplex v Las Vegas propojuje jednotlivé resorty a důležité destinace, jako je například výstaviště, kde se každý rok v lednu koná největší veletrh spotřební elektroniky CES.

Jak to bude fungovat v Emirátech?

Plány s projektem Dubai Loop v Emirátech jsou ale mnohem ambicióznější. Muskova vize je taková, že vstoupíte na zastávku v jedné části města a za několik minut se objevíte tam, kde potřebujete. „Během šesti minut byste se měli být schopni dostat prakticky kamkoliv v Dubaji,“ řekl na konferenci. První fáze projektu zahrnuje vybudování podzemního tunelu o délce 17 kilometrů s jedenácti zastávkami. Do budoucna se ale počítá s dalším rozšířením.

Lidé spekulovali, že projekt by mohl být realizován spíše nad zemí. Nad městem by se tak mohla vybudovat síť létacích prostředků. To ale Musk zavrhl s tím, že obrovskou výhodou je nezávislost na počasí, které je v Dubaji nepředvídatelné a extrémní. „V podzemí je mnohem větší chladno. Pokud je špatné počasí, řekněme třeba písečná bouře, nikdo nebude moci létat. S podzemním tunelem žádný takový problém nevznikne. Víme, že to funguje v Las Vegas, kde propojujeme hotely a letiště,“ dodal Musk.

V první fázi by tunel měl pojmout maximálně 20 tisíc cestujících za hodinu. Muskova vize je ale taková, že v dalších letech by toto číslo mohlo narůst až na 100 000. Maximální rychlost elektromobilů (pravděpodobně Tesel) by měla být až 160 km/h.

Vše je zatím ve fázi plánování ve spolupráci s příslušnými dopravními autoritami v Dubaji. Celá spolupráce je jen jednou z mnoha součástí dubajské strategie o čisté energii. Jejím cílem je být co nejekologičtější do roku 2050. Datum realizace projektu zatím není známo a i v tomto případě platí, že spoustu Muskových prohlášení je nutné brát s určitou rezervou.