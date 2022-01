Tesla Loop v Las Vegas: projeli jsme se v podzemních tunelech Elona Muska

Jedním z lehce opomíjených projektů Elona Muska je bezesporu společnost The Boring Company. Ta se před pár lety dostala do povědomí limitovanou edicí „plamenometů“, to byly však jen propagační předměty. Hlavním cílem je budování soustav podzemních tunelů, tzv. Loopů, v nichž má být zajišťována veřejná doprava formou rychle se pohybujících elektromobilů.

Projekt má za sebou jistý vývoj. Původní záměr byl, že auta najedou na jakousi pojízdnou plošinu, která je následně vysokou rychlostí přesune po kolejnicích uvnitř tunelů do cílové destinace. Z tohoto konceptu však nakonec sešlo a aktuální řešení počítá s tím, že auta se pohybují klasicky po vlastní ose po asfaltové vozovce. A to rychlostí až 240 km/h. Realita je však výrazně odlišná, což jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži přímo v Las Vegas v rámci veletrhu CES 2022.

Las Vegas jako první vlaštovka

Po několika letech úvah, povolování a přibližně roku budování, se první komerční Loop loni v dubnu otevřel. Projekt nazývaný Las Vegas Convention Center Loop (LVCC Loop) spojuje tři haly obrovského výstaviště a jeho cílem je zkrátit přesuny návštěvníků zdejších veletrhů. Asi tříkilometrová vzdálenost mezi oběma konci areálu může pěšky v prostředí výstavního centra zabrat až 45 minut, Loop to zvládá přibližně za dvě.

Projekt je financován provozovateli výstavního centra a pro návštěvníky je jízda zdarma. Systém je funkční vždy jen během konání nějakého veletrhu a měl by zvládnout přepravit 4 400 pasažérů za hodinu. To už bylo i fakticky ověřeno nezávislou společností, avšak jen během testu. Největší zátěž zažil LVCC Loop právě během nedávného CESu, a zde data o hodinovém vytížení dostupná nejsou. V provozu však bylo až 70 Tesel modelů 3 a X, což je maximální schválený počet. Systém tak zřejmě je skutečně schopen projektované kapacity dosahovat. Objevily se nicméně i krátkodobé problémy v podobě drobných kolon.

Celkově však lze říct, že co do kapacity Loop svá očekávání naplňuje. Podle organizátorů během CESu denně Tesly přepravily 15 – 17 tisíc návštěvníků. To je vzhledem k nižší návštěvnosti kvůli pandemii skoro polovina všech účastníků, což rozhodně není špatné číslo.

Dopravní systém budoucnosti? Možná jednou…

Ovšem není vše tak růžové, jak se může zdát. Náš šéfredaktor Jirka Hrma společně s Vojtou Dalekorejem z kanálu WRTECH měli možnost tenhle podzemní cirkus vyzkoušet, nicméně… Loop sice funguje, ale k futuristickému způsobu dopravy má daleko. Když pomineme moderní LED osvětlení hrající všemi barvami, nejde zatím zkrátka o nic jiného než úzké tunely pro auta. Čekáte, že autonomní? Čtěte dále.

Je třeba uznat, že po organizační stránce je LVCC Loop zvládnutý dobře. Průměrná doba čekání na auto objednané přes aplikaci je 15 vteřin, průměrná doba jízdy pak dvě minuty. Nicméně už když do podzemní stanice připomínající podzemní garáž váš vůz přijede, opadne trochu nadšení z něčeho nevídaného. Flotilu Tesel totiž řídí lidé, původně avizovaný autopilot v provozu není. Fakticky tak prostě nejde o nic víc než bezplatné taxíky zakopané pod zem.

Rychlost je sice velká ve srovnání s chůzí, nicméně k lákavým 240 km/h má daleko. Současná legislativa umožňuje provoz aut v podzemí pouze rychlostí 65 km/h. Ne že by to reálně bylo s lidským řidičem bezpečnější rychleji, čímž se dostáváme k dalšímu problému.

Podle úřadů bezpečné, my se tak necítili

Asi u každého systému veřejné dopravy je třeba dávat vysokou prioritu bezpečnosti. Proto se vyvíjí stále modernější vlakové zabezpečovače, proto se budují v metru únikové východy a chodníčky, proto má každý autobus kladívka na rozbití okna. To všechno však u Loopu tak nějak chybí. Koncept rychle se pohybujících aut v úzkých tunelech proto oprávněně vzbuzuje jisté otázky o bezpečnosti cestujících.

Oficiální web však veškeré obavy rozhání. Tesly mají pětihvězdičkové ratingy v crash testech. V tunelu není žádné elektrické vedení, které by mohlo způsobit zranění. V tunelech jsou ventilátory pro odvádění kouře, hasící systémy a komunikační linky pro záchranné sbory. Nechybí ani osvětlení a kamerové pokrytí v celé délce. Celý LVCC Loop dokonce získal od amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti nejvyšší zlaté hodnocení v prověrce dopravní bezpečnosti. O Elonem Muskem často zmiňované odolnosti tunelů proti zemětřesení ani nemluvě.

Přesto však když sedíte v Tesle jedoucí Loopem, nemáte úplně dobrý pocit. Je to jen subjektivní záležitost? Možná. Ale z laického pohledu si těžko představit, co by se stalo v případě závažnější nehody uvnitř tunelu, nebo požáru. Ten je velmi úzký, auto má od jeho stěn na každé straně jen asi 50 cm volného prostoru. Obejít hořící vrak v takto stísněném prostoru by jistě nemuselo být vždy možné. Automatické hasicí systémy by sice asi požár částečně tlumily, ale dokázaly by ho opravdu uhasit?

Požáry elektromobilů často mají problém běžným způsobem uhasit hasičské jednotky a volí se ponoření vozu do kontejneru s vodou. Opravdu je tedy hasicí a ventilační systém v Loopu tak výkonný, že by si s takovou situací poradil?

Dost zvláštní je také viditelně zvlněná vozovka neposkytující úplně komfortní zážitek z jízdy. Spolu s lidským faktorem se tak nelze zbavit dojmu, že prostor k nehodám zde je.

Další rozšiřování na obzoru

Jakkoliv se někomu může zdát, že je na projektu ještě co zlepšovat, představitelé Las Vegas (resp. Clark County) jsou z Loopu celkem nadšeni. V říjnu loňského roku tak byla schválena smlouva o spolupráci s The Boring Company na 50 let.

V první fázi je v plánu vybudovat dvojitý okruh o délce asi 24 km, který by měl prostřednictvím 51 zastávek propojit hlavní body ve městě. Jde především o různé zábavní resorty a hotely, ale také třeba univerzitu či sportovní stadion. Vegas Loop by dle oficiálních dat měl být schopen za hodinu transportovat 57 tisíc pasažérů.

V pozdější fázi se pak zvažuje dokonce spojení na letiště. Vegas Loop samozřejmě bude napojen i na LVCC Loop pod výstavištěm a případné další samostatné okruhy. Jednou by tak měl vzniknout poměrně komplexní systém tunelů.

Pro město je koncept zajímavý i z finančních důvodů. Jeho budování totiž nebudou platit daňoví poplatníci, ale soukromí investoři. Tunely samotné má zaplatit The Boring Company, stanice pak majitelé pozemků a budov, pod nimiž budou vytvořeny. Jízdné už samozřejmě nebude zdarma. Počítá se přibližně s dvěma dolary na míli. Že to není úplně utopický koncept ukazuje i fakt, že dva hotely projevily zájem se napojit na stávající LVCC Loop a jeden ze soukromých tunelů se už i začal stavět.

Ze stavebního hlediska se pak teoreticky nabízí možnost využít i některé z odvodňovacích tunelů. Ty byly pod městem budovány od sedmdesátých let a zřejmě ne všechny části rozsáhlé sítě jsou dnes potřebné. Mnohé z nich slouží jako útočiště bezdomovců.

Slepá ulička, nebo chytré řešení?

Budoucnost Loopu v Las Vegas se zdá zářná. The Boring Company si od tohoto pilotního projektu slibuje i to, že osloví další americká města a jejich dopravní koncept postupně začne sloužit v řadě měst USA. Dává to ale vůbec smysl?

Z evropského hlediska asi příliš ne. Pokud však vezmeme v úvahu specifika amerických měst, je situace už trochu jiná. V první řadě je si třeba uvědomit, že systémy veřejné dopravy jsou v USA výrazně horší než v Evropě. Ve spoustě měst prakticky nefunguje spolehlivá síť MHD a lidé jsou tak odkázáni na neustále popojíždění auty. To souvisí i s tím, že zatímco v Evropě se města vyvíjela více organicky a zástavba je tak mnohem hustší, v USA je spousta měst extrémně rozlehlých. Vzdálenosti pro běžné dojíždění tak mohou být i několikanásobně delší, než jsme zvyklí zde. A silnice podstatně rušnější.

Budovat v těchto podmínkách konvenční veřejnou dopravu je tak dost složité a nákladné. Stávající uspořádání ulic navíc mnohdy ani neumožňuje zavést třeba tramvajové provozy.

Oproti tomu Loop je v podzemí, kde ničemu nepřekáží a není ovlivňován vnějšími vlivy. Ve srovnání s metrem je pak výrazně levnější na výstavbu. Tunely jsou totiž mnohem užší, netřeba řešit systémy napájení, pořizovat drahé soupravy atd. Velkou výhodou také je, že Loop cestuje individuálně z bodu A do bodu B. Nestaví tak na každé zastávce, ale doveze vás rovnou do cíle.

Je co zlepšovat

Avšak aby tyto přednosti mohly reálně vyniknout, bude třeba zcela jistě vyřešit řadu problémů. V první řadě jde o autopilota. Ačkoliv společnost testovala (jinde) v manuálním režimu rychlosti přesahující 180 km/h, lze si jen stěží představit, že by takto mohl provoz ve velkém měřítku fungovat. I pokud jsou tunely skutečně zcela bezpečné, pouhé odklízení následků nehod by jistě dokázalo způsobit dopravní kolaps. Lze přitom asi očekávat, že by k nim docházelo řádově více než třeba v metru.

Osadit tunely přístroji komunikujícími s Teslou, tak aby mohl fungovat jejich autopilot, by přitom nemělo být nic tak složitého. Ostatně v testovacím tunelu v Los Angeles to s úspěchem bylo vyzkoušeno. Je tak trochu s podivem, že společnost zatím od autonomního řízení couvla.

Hodnotit v současné době Loop jako celek není jednoduché. Teoreticky to může být dobrý a ekonomicky smysluplný systém dopravy. V Las Vegas to však zatím není nic víc než podzemní taxi. Pokud tedy má Loop uspět plošně, ještě má The Boring Company co zlepšovat.