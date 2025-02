Elon Musk se na X přejmenoval. Nad novým jménem lidé kroutí hlavou

Nejbohatší člověk světa si na své síti X změnil jméno

Nově ho naleznete pod jménem Harry Bōlz

Není to poprvé, kdy si Musk na síti změnil jméno a kdy využil právě této přezdívky

Miliardáře Elona Muska je v poslední době všude plno, obzvláště v souvislosti s jeho novou rolí v současném vládním kabinetu prezidenta Donalda Trumpa. Nebyl by to ale Musk, kdyby si nenašel čas na nějakou tu provokaci. Nyní si v souvislosti s nabídkou odkupu OpenAI změnil na sociální síti X (kterou vlastní) jméno na Harry Bōlz. Pokud excentrického miliardáře sledujete už delší dobu, jistě vám je toto jméno povědomé – tento alias Musk využil už v minulosti, konkrétně v dubnu 2023.

Elon Musk si na síti X nezměnil jméno poprvé

Proč si Musk změnil jméno zrovna na Harry Bōlz? Vysvětlením je, že se jedná o lehce pubertální hru se slovy – výslovnost se totiž blíží slovnímu spojení „hairy balls“, tedy v překladu „chlupaté koule“. Takto to alespoň Elon Musk vysvětloval před téměř dvěma lety, nicméně co stojí za současnou změnou jména je prozatím otázkou. Vzhledem k množství obsahu, které miliardář na své sociální síti X produkuje, lze spoustu z něj označit jako přinejmenším zbytečného, či dokonce jako digitálního odpadu.

Musk je zároveň známý tím, že v online prostoru rád nepředvídatelně „vtipkuje“. Zatímco některé vtípky jsou neškodné, jako třeba zmíněná změna jména na Harry Bōlz či Kekius Maximus, jiné se mohou směle řadit do kategorie nebezpečného bizáru, třeba v případě, kdy vytvořil společnost The Boring Company, která posílala lidem plamenomety poštou. Jestli nad něčím zůstává rozum stát, je to skutečnost, kde Elon Musk při všech svých aktivitách bere čas na podobné vtípky.