Elon Musk chce OpenAI, nabízí téměř 100 miliard dolarů

Nejbohatší člověk na světě chce jednu z nejlepších AI firem současnosti

Je ochotný za ni zaplatit 97,4 miliard dolarů, tedy téměř 2,7 bilionu korun

Odpověď Sama Altmana, zakladatele OpenAI, na sebe nenechala dlouho čekat

Jméno společnosti OpenAI je v posledních měsících a letech velmi skloňované. Není se co divit, firma je v současnosti na čele závodu o nejlepší umělou inteligenci na trhu, přičemž nejeden velký technologický gigant by se jejich produktu ChatGPT rád alespoň přiblížil. Výjimkou není ani nejbohatší člověk na světě, Elon Musk. Ten sám v rámci své firmy xAI koketuje s umělou inteligenci, ovšem ta se ani zdaleka neblíží produktu od OpenAI. Nyní Musk trochu přiložil polínko do ohně vzájemné rivality, když nabídl OpenAI astronomickou částku za nákup její neziskové odnože.

Koupí Musk OpenAI?

Konkrétně se má jednat o částku 97,4 miliard dolarů, tedy téměř 2,7 bilionu korun, alespoň podle The Wall Street Journal. Nabídka vytvořila silné spojenectví, které zahrnuje nejen Muskovu firmu xAI, ale také významné investory, jako jsou Valor Equity Partners, hollywoodského magnáta Ari Emanuela a společnost 8VC Joea Lonsdalea, který je spoluzakladatelem Palantiru. Tato nabídka přichází ve chvíli, kdy se OpenAI připravuje na velkou transformaci na ziskovou organizaci a zároveň připravuje velké investice do budoucna.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Pro Muska, který v roce 2015 spolu s Altmanem založil OpenAI a v roce 2019 z ní odešel, představuje tato nabídka zatím nejodvážnější krok, kterým se snaží zpochybnit to, co považuje za zradu původního poslání společnosti, tedy bezpečný a otevřený vývoj umělé inteligence. „Je na čase, aby se OpenAI vrátila ke svým původním principům, tedy otevřenému zdrojovému kódu a důrazem na bezpečnost,“ uvedl Musk v prohlášení, které listu The Wall Street Journal poskytl jeho právník Marc Toberoff. „Postaráme se o to, aby to tak bylo.“

Muskova nabídka významně komplikuje plánovanou přeměnu OpenAI na ziskovou společnost, protože miliardářům tým slíbil, že dorovná, nebo překročí jakoukoli vyšší nabídku. To vytváří ožehavou situaci pro Altmana, který již nyní vede jednání s Microsoftem a dalšími zainteresovanými stranami o podílu na plánované ziskové struktuře. Sám Altman nabídku Elona Muska okomentoval v příspěvku na sociální síti X: „Ne, díky, ale rádi bychom koupili Twitter za 9,74 miliard dolarů, pokud chceš.“