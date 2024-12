Věděli jste, že OpenAI funguje jako neziskovka? Už brzy se to zřejmě změní

OpenAI jako neziskovka v příštím roce zřejmě definitivně skončí

Firma chystá transformaci na veřejně prospěšnou společnost

Proti je nejen Elon Musk, ale také Mark Zuckerberg

Pro někoho je to možná překvapení, ale společnost OpenAI doposud funguje jako nezisková organizace, a to i přesto, že jde o jednu z nejdiskutovanějších firem letošního roku. A není se čemu divit – jejich umělá inteligence, či spíše jazykový model ChatGPT patří mezi současné standardy na poli AI. Společnosti jako takové slouží ke cti také skutečnost, že se jedná o neziskovou firmu, tudíž může lépe odolávat tlaku trhu, byť dostat se k potřebným financím je o něco složitější. Jak to ale vypadá, „neziskovost“ firmu v příštím roce opustí, byť ne v takovém rozsahu, aby se dalo mluvit o nějaké velké transformaci.

OpenAI plánuje zrušit neziskovou kontrolu

Správní rada společnosti OpenAI uvedla, že nahradí stávající strukturu a vedení bude mít na starost zisková část firmy. Do roku 2025 se OpenAI plánuje stát veřejně prospěšnou společností (Public Benefit Corporation, PBC), což je společnost orientovaná na zisk, nicméně si dala závazek fungovat ve prospěch celé společnosti. Divize zaměřená na zisk bude řídit a kontrolovat provoz a podnikání OpenAI, zatímco nezisková část si ponechá podíl ve společnosti, avšak ztratí svou kontrolní roli. Nezisková větev bude fungovat samostatně, s vlastním vedením a zaměstnanci, aby se mohla věnovat charitativním iniciativám v odvětvích, jako je zdravotnictví, vzdělávání a věda.

Správní rada uvedla, že tato struktura umožní společnosti OpenAI získat potřebný kapitál pro budování umělé inteligence a zároveň vytvořit jednu z nejlépe zajištěných neziskových organizací v historii. Nutno podotknout, že konkurenti OpenAI, včetně Anthropic a xAI Elona Muska, rovněž fungují jako PBC. O přechodu OpenAI na ziskovou společnost se mluví již několik měsíců, protože společnost hledá způsoby, jak oslovit investory a získat peníze na udržení svých náročných modelů umělé inteligence.

„Stovky miliard dolarů, které nyní velké společnosti investují do vývoje umělé inteligence ukazují, co bude skutečně nutné, aby OpenAI pokračovala v plnění svého poslání,“ uvedla správní rada. „Potřebujeme získat více kapitálu, než jsme si představovali. Investoři nás chtějí podpořit, ale při takovém rozsahu kapitálu potřebují, aby jim firma poskytla záruky a odstranila nejistou strukturu.“ I přes tyto plány nemá OpenAI přechod jistý. Minulý měsíc podal Elon Musk návrh na zastavení přechodu OpenAI na společnost zaměřenou na zisk, zatímco generální ředitel Meta Mark Zuckerberg obdobně požádal kalifornského generálního prokurátora Roba Bontu o to samé.