EA Sports oznamuje spolupráci s Nike, cílem je integrace NFT do her

Nezaměnitelné tokeny se nejspíše začnou objevovat ve hrách od EA

Společnost podepsala spolupráci s Nike a hodlá do titulů integrovat tržiště .Swoosh

EA se k tomuto odhodlalo i přes to, že hráči nemají NFT zrovna v lásce

Videoherní společnost Electronic Arts oficiálně oznámila zahájení spolupráce s oděvním gigantem Nike. Ačkoli by si jeden mohl myslet, že půjde o licencování oficiálního zboží do jejich sportovních titulů, půjde o něco trochu jiného. Konkrétně chce EA integrovat do her .Swoosh, Web3 tržiště od Nike, skrze které se prodávají nezaměnitelné tokeny, známé pod zkratkou NFT. Zdá se však, že partnerství s EA naplňuje sliby, které Nike dal v listopadu, kdy značka bot poprvé uvedla na trh .Swoosh. Tehdy společnost Nike naznačila, že by její virtuální oblečení mohlo být časem součástí (nejen) videoher.

NFT ve hrách ještě neřeklo poslední slovo

Nedávná emise NFT na .Swoosh vydělala více než 1 milion dolarů (cca 22 milionů korun) ve virtuálním zboží, a to navzdory řadě technických problémů a zdánlivě pomalému prodeji, jak uvádí CoinDesk. Trh s NFT již několik měsíců trvale klesá a předchozí pokusy o integraci blockchainových sběratelských předmětů do videoher nebyly hráči dobře přijaty. Pozoruhodné je, že v tiskové zprávě EA se slovo NFT nevyskytuje. Nike uvádí, že další podrobnosti o tom, jak budou NFT .Swoosh integrovány do budoucích titulů EA Sports, zveřejní „v nadcházejících měsících.“

„Všichni v EA Sports se soustředíme na další vývoj fanouškovství a tato nová spolupráce s našimi dlouholetými partnery ze společnosti Nike je přímo na pomezí inovací, sportu a kultury,“ uvedla v tiskové zprávě Andrea Hopelain, viceprezidentka EA pro značky EA Sports a Racing. „Ve spolupráci se .Swoosh přineseme fanouškům možnost vyjádřit se kreativně dle jejich libosti, díky čemuž se budou moci spojovat, soutěžit a sdílet svou lásku ke sportu.“

I když se obě společnosti dohodly na vzájemné spolupráci, o konkrétní podobě nemáme příliš mnoho informací. Kupříkladu nepadly ani názvy konkrétních her či značek, kde by mohlo být tržiště .Swoosh integrováno, nicméně vzhledem k zaměření Nike se dá předpokládat, že půjde primárně o sportovní tituly, jako je fotbal, hokej či golf. Právě v nich se prodej virtuálních kopaček a dresů uplatní patrně nejsnáze.