Ubisoft podrazil majitele NFT v Ghost Recon Breakpoint. Ukončil vydávání nového obsahu

Zatímco u technologických nadšenců sklízí fenomén NFT převážně pozitivní ohlasy, v případě hráčů tomu tak není. Když pomineme obecně rezervovanější postoje většiny pařanů k novinkám, implementace nezaměnitelných tokenů nedává v rámci her příliš velký smysl. To nicméně neodradilo celou řadu společností od naskočení na vlnu populárního trendu, mezi které patří také francouzská herní společnost Ubisoft.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi — Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022

Ta nyní názorně ukázala, proč je spousta hráčů vůči NFT ve hrách skeptických: po několika měsících od vydání prvního NFT do hry Ghost Recon Breakpoint společnost oznámila, že ukončuje vydávání nového obsahu do hry. To sice neznamená, že Ubisoft v dohledné době vypne servery pro možnost online hraní, ale bez přísunu nového obsahu bude s nejvyšší pravděpodobností počet hráčů stagnovat a s příchodem nástupce poté setrvale klesat. S tím pochopitelně klesne také hodnota NFT, která se do značné míry odvíjí od počtu aktivních hráčů.

Co ovšem vzbuzuje největší obavy je fakt, že Ubisoft se nevyjádřil k možné přenositelnosti zakoupených NFT do jiných titulů. Prozatím lze tedy zakoupené nezaměnitelné tokeny využívat pouze v Ghost Recon Breakpoint a není v tuto chvíli vůbec jisté, zda je po vypnutí serverů půjde využít i v jiných hrách. To zamrzí především ty hráče, kteří nakoupili NFT za vysoké ceny a kteří je už s nejvyšší pravděpodobností neprodají ani za zlomek jejich původní hodnoty.